🤗El nuevo Barcelona gana -⚾Dodgers eliminan a Brewers y avanzan en playoffs -👊Irene Aldama, la mexicana que encabezará UFC Fight Island 4

Lo que pasó ayer 👆 1. El nuevo Barcelona ya no es solo Leo Messi: Ansu Fati y Coutinho guiaron el segundo triunfo en La Liga Dato: Otro jugador a destacar fue el brasileño Phillipe Coutinho😎 que tomó el control de la media cancha y estuvo preciso dando una asistencia más para gol, su tercera de la temporada 🤩 2. Clayton Kershaw lanza su mejor juego de playoffs y los Dodgers eliminan a Brewers Dato: Los Dodgers, que fueron el mejor equipo de la temporada recortada a 60 juegos debido la pandemia, validaron que son el equipo a vencer de la Liga Nacional tras barrer a Milwaukee en la miniserie de comodines🙌 🌟 3. Conoce a Irene Aldama, la mexicana que encabezará UFC Fight Island 4 Dato: Irene Aldana es una peleadora de artes marciales mixtas nacida en Culiacán, Sinaloa, hace 32 años. Hizo su debut profesional en 2012 y tiene un récord de 12 victorias y 5 derrotas💪 🧐 4. No habrá sanción para Neymar ni Álvaro González tras denuncias de racismo Dato: Las acusaciones indicaban que González, del Olympique llamó a Neymar “mono hijo de puta”🤬, a lo que el brasileño respondió con un “puto maricón”. 😬 5. Aunque no quieran, la MLS tendrá que prestar sus jugadores al Tri por orden de FIFA Dato: La única excepción que presentó el máximo organismo del futbol mundial es que existiera un periodo obligatorio de cuarentena🚧 💎 6. Devuelven los tesoros encontrados en una bodega de Kobe Bryant a su esposa Vanessa Dato: Habían tenis, jerseys y muchas cosas más que probablemente pertenecieron a la leyenda de los Lakers🤩 🤗 7. Cómo los extrañábamos: dos años después, otra vez Leo Messi vs. Cristiano Ronaldo Dato: Barcelona y Juventus se enfrentarán en la primera ronda de la competencia europea lo que significa que jugarán en la Ciudad Condal y en Turín en la primera instancia🧐