Alteraciones emocionales aumentan conforme avanza la cuarentena

Profesionales sostienen que la salud mental debe ser prioridad como asunto de salud pública durante la alarma sanitaria por la pandemia de Covid-19, en un momento en el que aumenta la ansiedad, el pánico, la depresión y las ideas de quitarse la vida conforme se agudiza la emergencia humanitaria compleja.

Venezuela atraviesa una crisis multinivel. El venezolano debe enfrentar duelos continuos, no solo de muertes físicas. La cada vez mayor restricción de acceso a los derechos básicos como la salud y la vida también ocasiona sentimientos de pérdida, lo que genera impactos psicológicos que amenazan la salud mental por sentir que no se tiene el control sobre situaciones complejas, así lo explica la psicóloga y miembro de Psicólogos Sin Fronteras, Siboney Pérez.

La psicóloga informó que de las 17 personas que atiende semanalmente, al menos cinco dicen querer quitarse la vida y dos ya lo han intentado.

94 suicidios fue el saldo que contabilizó el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) durante el primer semestre de 2020 en el país. A partir de marzo —con el inicio de la cuarentena por Covid-19— los casos aumentaron exponencialmente, en abril hubo 14 suicidios, en mayo hubo 36 y hasta el 29 de junio la organización contabilizó 17 casos más.

“Muchas personas que antes se consideraban exitosas ahorita no tienen tolerancia a la frustración porque sienten que por más que trabajen no tienen calidad de vida y sienten que no vale la pena seguir viviendo, perciben que no hay salida a la crisis política, económica y social y por eso debemos estar alerta para dar las herramientas necesarias para que las personas salgan de ese estado”, dijo Pérez.

