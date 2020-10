Biden se hará la prueba de COVID-19 y desea una «rápida recuperación» a Trump #eeuu

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, se hará este viernes una prueba de COVID-19 por haber estado el martes cerca del presidente estadounidense, Donald Trump, al que el exvicepresidente deseó una «rápida recuperación» tras conocerse que el mandatario dio positivo por coronavirus.

Biden, que participó el martes en el primer debate presidencial junto a Trump en Cleveland, reaccionó en un tuit a la noticia de que el presidente y la primera dama, Melania, dieron positivo por COVID-19.

«(Mi esposa) Jill y yo estamos pensando en el presidente Trump y la primera dama Melania Trump, para que tengan una rápida recuperación. Seguiremos rezando por la salud y seguridad del presidente y su familia», escribió el exvicepresidente.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.

