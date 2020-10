Carolina Perpetuo descargó a Érika de la Vega tras asegurar que votará por Joe Biden y Luis Chataing salió en su defensa

La reconocida y primera actriz venezolana Carolina Perpetuo ya es conocida en redes sociales por no dejar pasar ningún tema de su interés para brindar su opinión acerca del mismo, como fue el caso que recientemente causó furor entre miles de internautas luego de que la locutora Érika de la Vega asegurara que piensa votar por Joe Biden en las próximas elecciones de Estados Unidos.

Érika ha sido duramente criticada a través de las redes luego de dar su posición política actual, debido a que muchos consideran que Biden es la opción “comunista” estadounidense, comparándolo irremediablemente con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Acerca de lo que expresó de la Vega en sus redes sociales, Carolina Perpetuo plasmó que “La verdad no coincido en lo absoluto con ella, me parece exagerado comparar a Trump con Chávez y menos me parece que Biden esté capacitado; pero respeto el derecho que tiene y ejerce a tener su opinión”.

Luego, dejó en claro su posición política en estas elecciones al agregar al mensaje “Trump 2020” junto a un emoji de la bandera estadounidense.

Luis Chataing en defensa de Erika de La Vega

Luego que la actriz venezolana Erika de la Vega mencionara en una entrevista con Ismael Cala, que apoyaba la propuesta de Joe Biden y le desagradaba el actual presidente estadounidense Donald Trump, recibió críticas en sus redes sociales.

Recientemente Erika ha sido blanco de numerosas críticas por comparar a Donald Trump con el expresidente Hugo Chávez, a lo que muchos la tacharon de “ignorante” por preferir la opción socialista en las próximas elecciones presidenciales.

En su cuenta de Instagram, un usuario la cuestionó sobre su apoyo al candidato demócrata Joe Biden, señalando que su país natal esta en penurias por la misma ideología política.

“Chama de pana estas apoyando al socialismo en los Estados Unidos? Como puedes apoyar a esa plaga cuando tu país se está muriendo y pasando hambre por esa porquería de política!!!”, escribió el internauta.

Ante esto, el comediante Luis Chataing salió en defensa de la influencer y le respondió al usuario asegurando que este no conocía a Erika.

“Con todo el cariño, que manera de NO CONOCER A ERIKA. Ella tiene toda la libertad de pensar y creer en lo que prefiera (y OBVIO que no es el comunismo) la pelea es con otros (Maduro y Castro)”, mencionó el criollo.

Por último el mismo seguidor le sugirió a Chataing que “mejor no aclare que oscurece” en su intento de responder por Erika, dejando en claro que nunca fue su intención ofenderla.

Con información de GossipVzla