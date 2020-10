Detienen a sujeto por porte ilícito de arma de fuego en el municipio Marcano

View this post on Instagram

#NOTICIA 👉🏼 Por porte ilícito de arma de fuego fue capturado Efris José Linares (42), por funcionarios de la Dirección Nacional Antidrogas (DNA), en la calle Chorochoro, municipio Marcano, estado Nueva Esparta. . . La detención se llevó a cabo durante un dispositivo de seguridad ciudadana y saturación de área, con la finalidad de disminuir los índices delictivos en los municipios Gómez y Marcano. . . Los efectivos policiales incautaron un arma de fuego tipo pistola, marca Pietro Beretta; tres cargadores y 23 municiones calibre 9 mm. . . #DNASeguridadDelPueblo @antidrogas_cpnb