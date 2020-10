Donald Trump da positivo al coronavirus

El “virus chino”, como él lo denomina para despreciarlo, llama a la puerta de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, que tanto ha menospreciado al patógeno, y la primera dama, Melania, han dado positivo al test de coronavirus. Así lo comunicó la madrugada de este viernes.

“Empezamos nuestra cuarentena y el proceso de recuperación de inmediato. Saldremos de esto todos juntos”, añadió en su tuit. El médico de la Casa Blanca, Sean B. Conley, emitió un comunicado en el que confirmó el positivo en el test SARS-CoV-2 del presidente y la primera dama. El galeno indicó además que ambos se encuentran bien y que permanecerán en la Casa Blanca durante la convalecencia. “El equipo médico mantendrá la vigilancia, apreciamos el apoyo que nos han ofrecido grandes profesionales de la medicina e instituciones del país. Estad tranquilos que el presidente continuará haciendo sus funciones sin interrupción mientras se recupera”.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020