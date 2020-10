Hijo de Donald Trump pide a sus seguidores orar por su padre

El tercer hijo de Donald Trump, Eric Trump, se pronunció a través de las redes sociales para pedir a sus seguidores que recen por su padre, luego de dar positivo para COVID-19.

Este viernes 2 de octubre se dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donlad Trump tiene coronavirus al igual que su esposa Melania.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Antes de que trasladaran a Donald Trump al hospital militar como medida de precaución, su hijo, Eric escribió un mensaje en su cuenta de Twitter.

.@RealDonaldTrump is a true warrior. He will fight through this with the same strength and conviction that he uses to fight for America each and every day. I ask you to join me in praying for his recovery. I have never been more proud of someone and what they have had to endure.

— Eric Trump (@EricTrump) October 2, 2020