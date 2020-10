Hombre implicado en violación de niña en Lara

View this post on Instagram

En las redes sociales circuló este 1 de octubre, la información proporcionada por el CICPC, sobre la búsqueda de Marcial Antonio Agüero Durán, implicado presuntamente en la “violación y tortura de una niña de 14 meses”, en Quíbor, estado Lara. ⠀ ⠀ Se conoció que Agüero Durán es el padrastro de la pequeña de 14 meses. La niña además tiene fractura de brazos y quemaduras en su cuerpo y presenta síntomas de desnutrición. ⠀ ⠀ Si usted posee información acerca del paradero de este sujeto suminístrela directamente ante cualquier delegación del CICPC⠀ ⠀ 🔻🔻🔻⠀ ⠀ 📌Para mayor información ingresa al link que está en nuestra BIO