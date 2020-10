🧐Un gringo al Barcelona -🙌Black Mamba no falla, Lakers invictos con uniforme de Kobe -😭Muere legendario Bob Gibson

Lo que pas贸 ayer 馃聽1. Sergi帽o Dest brill贸, pero tambi茅n hizo el rid铆culo en su presentaci贸n con el Barcelona 馃檹聽2. Black Mamba no falla, Lakers ganan segundo duelo ante Miami en las Finales El equipo de Los Angeles Lakers est谩 que no cree en nadie y m谩s cuando usan el uniforme Black Mamba que los tiene invictos馃檶

y ganaron el segundo juego de las Finales de la NBA ante Miami Dato:聽Con una noche de 65 puntos entre Anthony Davis y LeBron James馃, los Lakers se llevaron el segundo juego con marcador de 124-114 馃槹 3. El b茅isbol llora la muerte de Bob Gibson, pitcher que firm贸 la mejor temporada de la historia Dato:聽Gibson acumul贸 en su carrera (1959-75) 251 juegos ganados, 3,117 ponches y registr贸 un promedio de carreras limpias de 2.91鈿 馃聽4. Am茅rica vs. Pumas: Horario y d贸nde ver el Cl谩sico Capitalino en Estados Unidos 馃挭聽5. Los Marlins de Derek Jeter, con su min煤scula n贸mina salarial de peloteros, eliminan a los Cubs 馃檧聽6. El capit谩n de la selecci贸n de Armenia deja el f煤tbol para ir a la guerra Dato: Haroyan jugaba para el Ural de la primera divisi贸n de Rusia y, aunque hab铆a logrado una negociaci贸n con el Larissa de la Superliga de Grecia, nunca firm贸 el contrato馃槦 馃か聽7. Directiva del Am茅rica est谩 molesta con Miguel Herrera por roces con Gerardo Martino Dato:聽En la 煤ltima semana Miguel Herrera y Gerardo Martino sostuvieron una guerra de declaraciones por la aparente carga de trabajo que el t茅cnico de la Selecci贸n Mexicana ha dado a los jugadores馃檮