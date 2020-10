Educadores de Valles del Tuy tomarán la calle para protestar el #5Oct

Docentes de los Valles del Tuy se organizan para exigir reivindicaciones salariales y seguridad social el próximo lunes 5 de octubre, a propósito de que su calidad de vida ha mermado en medio de un deteriorado sistema educativo.

Asael Méndez, secretario de organización del Sindicato de Trabajadores de la Educación en el estado Miranda (Sitrem), indicó que atendiendo el llamado de las federaciones gremiales desarrollarán acciones en cada municipio.

“El 5 de octubre es el Día Mundial del Docente y que mejor fecha para protestar, una vez más, por un salario que reivindique nuestra labor y que nos permita tener calidad de vida, así como beneficios como el seguro de HCM y los servicios funerarios, hoy eliminados”, indicó Méndez.

El vocero sindical dijo además que en los actuales momentos no están dadas las condiciones para que los educadores regresen a clase. “Proponen una educación a distancia y en muchos hogares no hay Internet o falla el servicio eléctrico, lo que indica que esto no será posible. Igualmente muchos educadores no cuentan con los equipos para garantizar esta modalidad educativa”, indicó Méndez.

Ni para pagar pasaje

Con respecto a la posibilidad de clases semipresenciales el dirigente de Sitrem destacó que los docentes no cuentan con recursos ni siquiera para pagar pasaje y, sumado a ello, las estructuras de los planteles no reúnen las condiciones adecuadas y no se garantizan las medidas de bioseguridad, en medio de la pandemia por COVID-19.

“No se trata de que queremos ir a un paro, ni de estar de brazos caídos, se trata de una lucha justa. Estamos cansados de ganar limosnas, hay quincenas donde un docente recibe menos de un dólar. ¿Cómo cubrimos nuestra canasta básica?”, se preguntó el vocero, quien agregó que en las mismas condiciones están los trabajadores de la salud del estado Miranda, los bomberos y policías.

Asael Méndez hizo un llamado a todos los profesionales de la educación a sumarse a estas actividades el 5 de octubre. Recordó que solo unidos lograrán que se garanticen sus derechos laborales.

Rosanna BattistelliGran Caracas

