horóscopo semanal de Adriana Azzi del 4 al 10 de octubre

Síntomas de una casa cargada o sucia “energéticamente” 🔹️Mal olor sin causa aparente. 🔹️Sentir frío en el lugar, escalofríos, piel de gallina o teriquitos. 🔘La casa parece sin vida, fría, apagada, lúgubre o triste. Las plantas enferman. Los artefactos eléctricos se descomponen con frecuencia, chispean, explotan, se reparan y se dañan nuevamente. 🔘Quienes habitan el lugar pelean constantemente o se sienten deprimidos y con cambios de conducta, ciclotímicos y agresivos. 🔘Mala salud y enfermedades de manera regular. Cansancio extremo, imposibilidad de descansar bien. 🔹Exceso de humedad en paredes aunque se reparen. Muchos insectos, moscas, mariposas negras o gusanos. 🔘Animales inquietos o enfermos, a veces mueren, incluso los animalitos más pequeños mueren de a dos, tres o más a la vez. 🔘Dolores de cabeza. Depresión y nerviosismo. Sensación de ser observados. Opresión en el pecho, dolores de espalda como llevando un peso. Niños o bebés que lloran mucho o incómodos sin estar enfermos. 😣La economía no va bien, bloqueo de la abundancia económica. Robos o problemas constantes. 👥Se perciben sombras, celajes, fuegos fatuos, contornos de figuras que se ven con el rabillo del ojo. 🗣Se escuchan voces indescifrables muy cerca del oído, risas burlonas, o que llaman por el nombre de uno. Se sienten pasos, toques o que ruedan muebles, se caen cuadros, libros, imágenes religiosas, los vidrios estallan. 😣Se tienen pesadillas horribles muy a menudo, visiones escalofriantes. A veces los síntomas se sienten en una sóla habitación. 🔹️Se prende sola la regadera, la TV, también la radio. Se siente «pesado» el lugar al punto de no querer estar allí. Se percibe que se sientan en la cama o se amanece con rasguños o moretones en la piel. Frecuentemente el insomnio se manifiesta a partir de las 3:00 am. 🤗Un hogar libre de energías negativas siempre será un lugar acogedor y placentero. Las personas que habitan el lugar estarán felices y gozarán de buena salud y a pesar de sufrir en algunas ocasiones de inconvenientes, siempre salen adelante con optimismo. Si tienes un hogar cargado de energías negativas, en un próximo artículo entregaré pautas de cómo limpiarlo.