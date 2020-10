VIDEO: Intenta no reír con el gol que fue nombrado como el más insólito del 2020

Hace un par de días un peculiar gol sacudió las redes sociales, el cual por su naturaleza fue llamado por muchos como el más insólito del 2020.

Sucedió en el encuentro en el que el FC Copenhague de Dinamarca y el NK Rijeka de Croacia se enfrentaron por un boleto para la fase de grupos de la Europa League.

El encuentro se encontraba trabado con un 0-0 hasta que los croatas se fueron arriba gracias a que un balón que cruzó la línea de meta de una manera digna de un programa de “Los Tres Chiflados”, ya que al intentar defender, un jugador del equipo danés se tropezó y quedó fuera de combate, otro que venía al rescate no lo vió y chocó con él, por lo que le dejaron libre el paso al atacante, quien con un “globito” superó al portero, aunque su balón pegó en el travesaño y picó adentro del campo, pero con tan mala suerte para los locales que a pesar de no ser gol aún, el rebote terminó pegándole en el pie a Peter Arkensen, el defensor que llegaba corriendo para tratar de evitar una catástrofe y terminó incrustando el esférico en su propia meta.

The absolute carnage in the build up and finish to this goal for Rijeka at Copenhagen tonight! So beautifully awful 😂 pic.twitter.com/ix75BH3smI

— Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) October 1, 2020