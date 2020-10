👊 Los colombianos brillan en la Premier – 😔 Luto en los Dodgers – 😱 América saca el empate en Clásico Capitalino

Lo que pasó ayer 😲 1. El primer gol completamente colombiano en la Premier James Rodríguez sigue brillando con el Everton al lado de su compatriota Yerri Mina, quienes anotaron el primer gol 100 por ciento colombiano de la Premier League.

Dato: Solo necesitaron 4 partidos para que esta dupla lograr el primer gol completamente cafetalero en la historia de la liga de Inglaterra. 😪 2. Muere Ron Perranoski, el eterno coach de Fernando Valenzuela En una semana de luto para los Dodgers, Ron Perranowski, eterno coach de Fernando Valenzuela, falleció a los 84 años de edad y ha puesto de luto a las Grandes Ligas.

Dato: La noticia llega dos días después de la muerte de otra leyenda de los Dodgers, el jardinero “Sweet” Lou Johnson, héroe de la Serie Mundial de 1965. 😬 3. América saca el empate en los últimos minutos del Clásico Capitalino Las Águilas del América no pudieron emprender el vuelo a la Liguilla y por poco pierden en casa frente a Pumas, de no ser por un grave error casi al final del partido.

Dato: La última vez que Pumas ganó al América fue en febrero de 2019, y aunque no suena lejano, de 2010 a la fecha, las Águilas se han impuesto en 16 ocasiones, por 7 empates y solo 7 triunfos para los universitarios. 🐺 4. Raúl Jiménez renueva con los Wolves hasta 2024 Hay lobo para rato, Raúl Jiménez extendió su contrato con el Wolverhampton de Inglaterra hasta el 2024, acabando con los rumores que lo vinculaban a la Juventus.

Dato: El delantero de 29 años ya es el máximo goleador de los Wolves y entra en los planes de su director técnico, Nuno, quien también renovó contrato por tres años más. 👎 5. Álvaro González recibe amenazas de muerte El futbolista del Olympique de Marsella habló sobre el calvario que ha sufrido después del altercado que sufrió con Neymar, pues ha recibido toda clase de amenazas para él y su familia.

Dato: El jugador incluso dudó en mantenerse en el equipo, ya que desde su punto de vista una persona racista no tiene cabida en Marsella. 😷 6. El coronavirus ahora pospone Patriots vs. Chiefs Al dar positivo Cam Newton a Covid 19, el esperado juego del domingo entre los New England Patriots y los Kansas City Chiefs ha sido pospuesto.

Dato: Esta misma semana la liga pospuso el partido entre los Pittsburgh Steelers y los Tennessee Titans luego de que algunos integrantes de los Titans dieron positivo. 😐 7. Chucky Lozano es la primera baja de la Selección Mexicana Ante el rebrote de Covid-19 en Italia y después de que algunos jugadores del Napoli contrajeran la enfermedad, Hirving Lozano no podrá viajar a Holanda para unirse a la Selección Mexicana. Dato: El Chucky es la primera baja del Tri de cara a los juegos contra Holanda y Argelia.