ALERTA Video + Trump se pasea por las Afueras del Hospital para Saludar Simpatizantes

Trump está siendo tratado actualmente en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, al que partió después de dar positivo por COVID-19, pero los médicos dicen que podría ser dado de alta el lunes. Donald Trump hizo su primera aparición pública después de partir hacia el hospital, presentándose para saludar a los ciudadanos que se han reunido frente a Walter Reed el domingo para apoyar al presidente. El presidente condujo en un Surburban blindado negro junto a una multitud de simpatizantes y luego regresó al centro médico.

US President Donald Trump has briefly left hospital to give a drive-by thank you to the supporters gathered outside Walter Reed Medical Centre.

