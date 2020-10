Aprendí mucho sobre el covid

El presidente Donald Trump, fue visto en un auto afuera del hospital, pero se desconoce a dónde se dirige, informa la agencia AFP.

Medios dicen, la tarde de este domingo 4-O, que salió a saludar a seguidores que se acercaron al Hospital militar Walter Reed , donde está recluido desde el viernes 2-O.

Efectivamente, la misma agencia publicó: «Trump de vuelta al hospital tras saludar a sus simpatizantes desde un auto».

En la cuenta de twitter del Mandatario, agrega AFP, colgaron un nuevo video en el que dice que «aprendió mucho sobre covid».

Tempano el asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien, informó que la transferencia de poder al vicepresidente estadounidense, Mike Pence, por la convalecencia por covid-19 del mandatario Donald Trump «no está sobre la mesa».

El equipo médico del Mandatario precisó, en la mañana, que sus niveles de oxígeno habían bajado dos veces brevemente en los últimos días y que está siendo tratado con esteroides, pero dieron una evaluación optimista de la salud y las perspectivas del presidente de 74 años.

El nivel de saturación de oxígeno en la sangre de Trump se redujo dos veces desde su diagnóstico, pero nunca por debajo del 90%.

El Presidente de EE UU ha tenido que recibir oxígeno de manera artificial tanto el viernes como el sábado, algo que reconoció el médico de la Casa Blanca, Sean Conley, después de negarlo en la víspera, cita el portal de ABC, de España.

President @realDonaldTrump drives by his supporters at Walter Reed!!! ❤️ pic.twitter.com/VoiAVPleTf

— Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) October 4, 2020