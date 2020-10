El COVID-19 le afectó el cerebro a Consuelo Duval

La animadora mexicana Consuelo Duval se encuentra recuperada y manifestó sentirse feliz y agradecida con Dios por haber superado la enfermedad del covid-19, “sacó fuerzas y le pedía a su cuerpo que no le fallara”.

Consuelo contó cómo se enteró de que se había contagiado: «Era una enfermedad a la que le tenía terror y me alcanzó, me quedé como paralizada un ratito. Aparte la chava que me mandó el resultado puso, lo siento mucho y ahí sentí que las patitas se me doblaban y luego decía positivo, carga viral muy alta«.

Siguió relatando su experiencia: «Entonces todo mi cuerpo se quedó paralizado, le pedí a mi cuerpo que me defendiera, que no me dejara solita porque oía tanto hablar, a ella la intubaron, ella se murió, ella no podía respirar, sentía ahoga, entonces estaba como muy pendiente de qué chingados sentía», afirmó.

La actriz y conductora explicó: «Esta es una enfermedad inflamatoria, el bicho elige donde alojarse y a mí se me alojó en el cerebro, en las noches veía luces estrambóticas, me abracé a mí y dije, vamos a salir de esta.. me dan ganas de llorar pero dije …. Voy a salir de esta, cuerpo no me falles, ya no voy a comer porquerías, gracias a Dios, gracias a las oraciones del público», dijo con lágrimas en los ojos.

Finalmente les dijo a los periodistas que la entrevistaban: «Chinga, que Dios me los bendiga, no dejen de usar el tapabocas por favor».