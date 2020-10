Tu cambio de actitud hacia la vida, el vivir el presente, el disfrutar del ahora, tellevará a ser más feliz. Así lo decreta el horóscopo de hoy 5 de octubre de 2020.

Tras la pérdida física del querido astrólogo Walter Mercado, las sobrinas y colaboradoras del fallecido vidente (Betty y Dannette) continuarán el legado de su tío. Ellas quedaron con la misión de seguir escribiendo los horóscopos que hicieron tan popular al astrólogo del “Mucho, mucho amor”.

Betty Mercado: horóscopo de hoy 5 de octubre de 2020

El horóscopo diario de las estrellas de Walter Mercado indica que a partir de hoy comenzarás a ver resultados positivos en todo aquello por lo que has trabajo y te has sacrificado tanto.

Horóscopo de hoy Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Enfrentarás hoy situaciones difíciles pero no imposibles de resolver. Se impone que hagas buen uso de tu tacto, tu amor y tu sabiduría para que triunfes. Evita imponer tu criterio. Tu opinión será respetada y tomada en consideración siempre y cuando no trates de forzar la situación. Números de suerte: 30, 17, 12.

Horóscopo de hoy Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tienes ahora la energía planetaria de tu parte para explorar, inventar y crear. Ve en busca de nuevas alternativas en tu área del trabajo o profesión y comienza a cambiar lo que no te agrada. Es momento de llevar a cabo todos esos cambios que tienes planificados desde hace algún tiempo. Números de suerte: 12, 50, 3.

Horóscopo de hoy Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

No permitas que te presionen y actúa según tus principios. Comparte tus logros con aquellos que te quieren y respetan. Ve en dirección ascendente en busca de tu seguridad económica y de tu estabilidad emocional ya que todo se complementará para que te sientas bien contigo mismo. Números de suerte: 5, 10, 33.

Horóscopo de hoy Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Vencerás retos y ganarás grandes batallas en el área de tu trabajo o profesión. Buscarás estabilizar tu situación financiera a como dé lugar pero de una manera responsable y organizada. Los planetas arrojan luz en el lado oscuro de tu vida para que puedas salir adelante en todo. Números de suerte: 6, 31, 28.

Horóscopo de hoy Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Concéntrate en lo que consideras es lo correcto en tu vida. Adáptate al momento actual y no vayas tan de prisa. Lo que resultó ser todo un éxito en el pasado podría ser un gran fracaso en tu presente. No sigas repitiendo lo mismo y cambia para tu bien. Números de suerte: 17, 44, 21.





Horóscopo de hoy Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

No te calles aquello que podría perjudicarte en tu vida personal y profesional. Tómate tu tiempo en escoger bien a tus amistades. No caigas en las redes de la manipulación. Cuídate de esa persona que aparenta dulzura. Di tus verdades si te sientes molesto o molesta por algo o por alguien. Números de suerte: 15, 44, 21.

Horóscopo de hoy Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Estarás ahora muy sentimental. Deja ir el pasado y abre paso a tu futuro. Ten bien presente que el amor solo puede crecer cuando lo damos con el alma y no cuando lo exigimos. Muy pronto realizarás que has estado viviendo en un mundo muy pequeño que tú mismo te has creado. Números de suerte: 22, 8, 19.

Horóscopo de hoy Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Reconoce errores del pasado y corrige los mismos para que puedas alcanzar la estabilidad que tanto necesitas en tu vida. Que tus pensamientos sean el reflejo de la Divinidad en ti. No te comprometas en nada que no puedas cumplir o que pueda ocuparte demasiado tiempo. Números de suerte: 6, 25, 14.

Horóscopo de hoy Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Cultiva tu espíritu para que puedas disfrutar de esa paz espiritual que siempre has anhelado. No manches con negatividades la pureza de tus pensamientos, tus sueños, tus deseos. No te detengas en el tiempo y crea hoy mismo los caminos que te conducirán directamente a la felicidad. Números de suerte: 24, 13, 10.

Horóscopo de hoy Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Estarás ahora muy consciente de tus acciones. Continúas creciendo en experiencia y en sabiduría. Disfrutarás de aquello por lo que has luchado. Entras en un nuevo periodo en tu vida donde sabrás exactamente lo que deseas y hacia dónde dirigir tus energías para que te resulte exitoso. Números de suerte: 11, 32, 15.

Horóscopo de hoy Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu energía mental se manifiesta como nunca antes por lo que tu creatividad no tendrá límites. Prueba la suerte y lánzate en nuevos proyectos. Pide, exige aquello que nunca antes te habías atrevido pedir. Ponte al día en esos proyectos que tienes pendientes y comienza a darles forma. Números de suerte: 32, 19, 45.

Horóscopo de hoy Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Proyecta al mundo toda esa energía y toda esa creatividad que vive en ti. No des cabida en tu vida al miedo o la preocupación. Todavía estás a tiempo de volver a poner en marcha las resoluciones o promesas que tú mismo te hiciste hace algún tiempo atrás y que aún no has cumplido. Números de suerte: 35, 18, 2.