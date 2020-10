INFORME: El frustrado intento «de golpe de estado» de Capriles contra Guaidó

REPORTE CONFIDENCIAL- El ex candidato presidencial y otros aun agazapados, sabían cuál era su objetivo. En una primera fase derrocar a Guaidó jugando la mano de Maduro, luego se encargaría del segundo. Capriles tiene una relación de amor y odio, con varios dentro del bloque opositor y nunca lo ha disimulado. En el 2014, cuando Leopoldo López llamó a la calle junto con María Corina Machado, de inmediato marcó distancia preguntando ¿dónde está el “pueblo” en la propuesta? Era una excusa sacada como un conejo, del malogrado sobrero de un mago de fiestas infantiles. El sabía que el “pueblo” estaría en la calle reclamando un cambio. Era él quien no aparecía en el cuadro dibujado por dos de sus adversarios, y la razón de su molestia.

Cuando la calle, que el despreció, obligó a Maduro a llamar a dialogo, el dirigente de Primero Justicia se reservó el derecho de hablar de ultimo -en el evento transmitido en cadena de radio y televisión – como corresponde al mas importante participante. ¿Qué dijo? , suponemos que algo sin importancia, ya que nadie lo recuerda, ni produjo ningún cambio. López seguiría en la cárcel, María Corina desalojada arbitrariamente de sus curul de diputada, y a Antonio Ledezma se lo llevaron de su despacho de alcalde y lo encerraron, pero Capriles se mantuvo como gobernador de Miranda, convencido que con la mayoría de sus adversarios internos desubicados, el camino estaba sembrado de manzanos por ambos lados.

Ramos Allup llega a la presidencia de la Asamblea Nacional y cada partido tiene una propuesta. Recortar mandato de Maduro, forzar la calle una vez más, declarar la falta absoluta y el revocatorio. Cada jefe político tenia la solución en su “carpeta”. El ex gobernador observó a distancia prudencial las que le eran ajenas y esperó, por la del proceso revocatorio, pero una vez más Maduro se burló de la Constitución y, a pesar de los legítimos esfuerzos de muchos, su plan también fracasó. En el 2016 deja la gobernación de Miranda y su candidato queda derrotado, cuando funcionarios electorales oficialistas, emigran centenares de miles de votantes a centros de votación en barrios y lugares lejanos.

Capriles tendrá que decidir si participa en la consulta promovida por la Asamblea Nacional y que se adelantó en criticar, para asomarse al #6D. Lo cierto es puede terminar siendo el que menos haga de todos, al no acompañar ninguno de los dos procesos en marcha.

En el 2017, la calle se volvió a activar y el ex candidato presidencial, no teniendo ni cargo que cuidar ni plan alternativo, decidió, como lo hace un afluente para entrar a cuerpo de agua, participar desde un costado con sus propios actos. La calle se convirtió en un rió de sangre.

En el 2019, le tocó el turno a Voluntad Popular de ocupar la presidencia del Parlamento. Guaidó un dirigente de la base del partido de López, se convierte en un fenómeno político al reunir juventud, sinceridad, honestidad y templanza. Su popularidad, en principio, será aceptada por todos pero luego, al no mostrar resultados, el tiempo y algunos errores, le pasarían la cuenta.

Capriles, de inmediato sintió la falta de apoyo, entre sus propios seguidores. En twitter con + de 7MM solo 742 «me gusta». La campanada marcaba el principio del fin.

Capriles desde su tarima virtual (un programa de opinión que transmite por sus redes todas las semanas) algunas veces apuntaba a Ramos Allup, otras a María Corina Machado, y luego le llegaría el turno a López. Era la escalera necesaria para alcanzar a la “Torre”, que empezaba a molestarlo. Aprovechando una pronunciada caída del respaldo a Guaidó, decidió que era el momento de asaltar el puesto de mando. De repente el arcabuz hizo fuego contra el “Rey” y las críticas se amontonaron, como lo hacían los guerreros para sobrepasar las murallas de la fortalezas en la ciudades -estados y finalmente, declaró la guerra en transmisión la primera semana de septiembre con lenguaje retador: “Nada va a pasar siguiendo en la actual situación, convocando a no hacer nada, convocando a una consulta”, dijo en referencia a lo que plantea el gobierno interno de Juan Guaidó. En otra parte: “no podemos seguir jugando a ser gobierno en Internet. Somos gobierno en Internet. O usted es gobierno o es oposición. Nosotros no podemos seguir con el disparate de unos embajadores ¿qué es eso? “ dijo.

El Presidente interino, se protege con el apoyo de 37 partidos y 50 gobiernos, sabe que en la unión está la fuerza. Capriles se mueve y ordena usando su partido “La Fuerza del Cambio”, llenar todos los puestos para el evento del #6D, y de inmediato inicia un proceso de reclutamiento de nombres de distintas organizaciones empresariales, académicas, estudiantes, e inclusive personas del círculo más cercano del propio mandatario interino. No le costó mucho darse cuenta, que su plan para tumbar al “rey” no contaba ni con gente, ni con recursos, por lo que envía una carta solo cuatro días después, en un tono más conciliador. Sabía que estaba derrotado, era cuestión de tiempo, para que se hiciera oficial.

Finalmente Capriles con un discurso desatinado, hilando una colcha de retazos, usó el comunicado de la Unión Europea, para abandonar su propio barco, la nave se estaba incendiando, y nadie le prestó ni un tobo de agua. El intento de golpe de estado que tenía muy animados en sus discursos a Rusia, Cuba e Irán, había sido derrotado.

#30Sep ¡Palabras al país, siempre con la verdad y respeto a los venezolanos! https://t.co/zW8SBtfqAW — Henrique Capriles R. (@hcapriles) September 30, 2020

Capriles tendrá que decidir si participa en la consulta promovida por la Asamblea Nacional y que se adelantó en criticar, para asomarse al #6D. Lo cierto es puede terminar siendo el que menos haga de todos, al no acompañar ninguno de los dos procesos en marcha.

Guaidó es un convencido en tratar con respeto a los que lo adversan, lo critican y a también a los vencidos, por lo que no ordenará perseguirlo, castigarlo o sancionarlo, simplemente observará desde su puesto de mando, como se seguirá apagando una fulgurante estrella de la política venezolana.

Que el ejemplo sirva de lección a quienes nos gobiernan, y quienes aspiran hacerlo en la nueva Venezuela.