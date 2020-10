Las primeras imágenes de Jim Carrey y Alec Baldwin interpretando a Biden y Trump

Revelaron las primeras imágenes del actor Jim Carrey personificando al mandatario demócrata Joe Biden, en el programa de humor político estadounidense, Saturday Night Live que estrenó la temporada 46 este 3 de octubre.

Con las nuevas elecciones presidenciales de Estados Unidos, el espacio humorístico sumó nuevos personajes inspirados en los candidatos demócratas Joe Biden y Kamala Harris. Como bien se sabe Carrey será quien le de vida a Biden, mientras que la actriz Maya Rudolph interpretará a Harris. Por su parte, el histrión Alec Baldwin seguirá personificando al presidente actual Donald Trump.

Además, en la cuenta de Twitter del programa se publicó un video que muestra parte de inicio del sketch en el que se supone los políticos tuvieron un debate, tal como lo hicieron Trump y Biden hace poco.

El mensaje que dio inicio a la dramática discusión política, lo dijo Beck Bennett, quien se encargó de hacer el papel del periodista Chris Wallace, moderador del foto: “creemos que es importante verlo de nuevo, porque puede que sea el último debate presidencial”, haciendo referencia a la salud del presidente, quien hace unos día anunció que contrajo el coronavirus, al igual que su esposa Melania. Igualmente, Maya Rudolph también intervino en el sketch.

LAS IMÁGENES:

WAP takes on a whole new meaning. #SNLPremiere pic.twitter.com/V9RPI8MRy8

— Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 4, 2020