Por falta de suero antiofídico muere enfermera picada por serpiente en Lara

El diputado a la Asamblea Nacional Guillermo Palacios, denunció a través de las redes sociales la muerte de una enfermera en el caserío Pico e’ Gallo en el municipio Torres luego de ser mordida por una serpiente y no haber suero antiofídico, ni ambulancias, ni gasolina para trasladarla

Aunque la paciente fue trasladada en una moto que se averió en el camino, no pudo ser socorrida a tiempo y murió. Se trata de Hilda Lameda quien se desempeñaba como enfermera en ese caserío ubicado en los límites entre los estados Lara y Falcón.

“Esta muerte es un hecho grave que ocurre por no haber suero antiofidico en el ambulatorio rural; no tener una ambulancia y no haber disponibilidad de gasolina , lo que obligó al médico y enfermera al traslado en moto la cual se accidentó”, dijo Palacios a través de su cuenta en Twitter.

El diputado solicitó se abra una investigación sobre el hecho, por todas las muertes que están ocurriendo en el país por falta de insumos médicos y gasolina, “a pesar de los esfuerzos que realizan médicos y enfermeras, como este caso que sólo pudieron aplicar los primeros cuidados”.

La profesional de la salud de 61 años de edad, tenía 35 años trabajando en el ambulatorio de ese caserío.

