VIDEO +Trump podría ser dado de alta del centro médico Walter Reed «tan pronto como mañana»

El médico del presidente Donald Trump, Sean Conley, ha vuelto a hacer declaraciones a la prensa sobre el estado de salud del mandatario. Estados Unidos y el mundo está pendiente de cómo evoluciona Trump, más cuando falta un mes para las elecciones presidenciales de 2020.

Desde el hospital Walter Reed National Military Medical Center en Bethesda, donde el presidente lleva ingresado desde el viernes, Conley señaló que “Trump ha permanecido sin fiebre desde el viernes por la mañana”.

Flanqueado por el equipo médico Conley añadió que “sus signos vitales son estables”.

President Trump could be discharged from Walter Reed medical center "as early as tomorrow" if his condition supports that, his medical team says. pic.twitter.com/LKq6pLUYMS