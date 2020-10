Cultiva hierbas aromáticas en tu hogar

Las hierbas para cocinar son muy fáciles cultivar en casa. No se necesita mucho espacio y los cuidados son bastante sencillos. Además son un excelente complemento para muchísimas recetas, tanto frescas como deshidratadas (o “secas”, como también se les conoce).

Entre las hierbas aromáticas, hierbas finas o hierbas de olor, estas son algunas de las más usadas y más fáciles de cultivar:

Romero

Perejil

Cilantro

Orégano

Menta

Hierbabuena

Albahaca

Tomillo

Para cultivarlas puedes ocupar macetas de cualquier tamaño, un frasco de vidrio, alguna taza que ya no uses o un plato hondo (sopero) de buena profundidad. Es importante que cualquier contenedor que decidas usar tenga un orificio en la parte abajo, así cada vez que las riegues este pequeño orificio permitirá que el agua se drene y tus plantas no se ahoguen y mueran.

Estos son los pasos que tienes que seguir:

Perforar el fondo de tu maceta. Si usas un frasco de vidrio, quizá prefieras que la perforación la haga una persona especializada en el trabajo con este material. Llenar con tierra la mitad del contenedor. Sembrar un pequeño brote y cubrir el resto de la maceta. Si siembras semillas, entiérralas a 5 cm de profundidad. Regar con poca agua, y después regar cada tres días. Coloca las macetas en un lugar donde reciban mucha luz.

Una ventaja de este proyecto es que si crees que no dispones de mucho espacio en tu casa para colocar las macetas, una vez que lo pienses con más detenimiento seguramente te sorprenderás, pues basta que adaptes un rincón cerca de casi cualquier ventana para que tus plantas crezcan frondosas y saludables.

Pijamasurf