Exministras Gloria Montenegro y Flor Pablo inscritas en Partido Morado #perú

Las exministras del gobierno de Martín Vizcarra, Flor Pablo Medina y Gloria Montenegro se inscribieron como militantes del Partido Morado, según confirmó esta mañana el congresista de esta agrupación política, Daniel Olivares.

“Se han incorporado como militantes al Partido Morado. Ellas tienen una amplia trayectoria. Lo último que ha hecho es ser ministras, pero Gloria Montenegro tiene una amplia trayectoria política, Flor Pablo también”, señaló en declaraciones a Canal N.

Esta información también fue confirmada por la cuenta de Twitter del Partido Morado, a través de la cual se destacó la inscripción de ambas exfuncionarias.

La crisis ha evidenciado desigualdades históricas como la violencia contra la mujer y las brechas educativas. Para resolverlo necesitamos un equipo sólido. Bienvenidas al Partido Morado: @FlorPabloMedina y @GloriaMonteneg pic.twitter.com/jKToRWuil4 — Partido Morado (@partidomorado) October 5, 2020

Asimismo, Montenegro señaló que se afilió con la convicción de seguir trabajando por un país inclusivo, fortaleciendo el sistema democrático, luchando contra la corrupción y promoviendo los derechos de la mujer y poblaciones vulnerables.

Por su parte, Flor Pablo dijo creer profundamente que la política debe ser la mayor expresión de servicio social. “Ese es mi compromiso, servir incansablemente por un Perú prospero, democrático, justo e inclusivo”, refirió.

“No somos una bancada corrupta”

Por otro lado, Daniel Olivares, congresista y militante del Partido Morado, aseguró que ambas exministras tienen un amplio historial político, por lo que descartó que su inscripción en su agrupación política signifique un acercamiento al gobierno de Martín Vizcarra.

“No nos importan esas etiquetas tontas (de partido de gobierno). Ya hemos dicho que el Gobierno ha debido tener una bancada, acercarse no solo a los 9 miembros del Partido Morado, sino con otras bancadas, pero no lo han hecho ni con nosotros ni con otros. Me preocuparía que nos pongan la etiqueta de la bancada corrupta que felizmente no tenemos”, indicó.