Hallan muerto a expitcher de Dodgers que mató a su ex -Juventus le gana al Napoli que no pudo jugar -Miami Heat ya despertó

Lo que pas贸 ayer 馃毃聽1. Encuentran muerto en el Gran Ca帽贸n a expitcher de los Dodgers que mat贸 a su ex novia La tarde de este s谩bado fue encontrado en el Gran Ca帽贸n el cuerpo sin vida de Charlie Haeger, expitcher de los Dodgers de Los 脕ngeles quien hu铆a de la polic铆a despu茅s de matar a su ex novia un d铆a antes馃槹 Dato:聽Haeger fue jugador profesional de b茅isbol en la MLB durante cinco temporadas鈿, de 2006 a 2010, entre los equipos por los que pas贸 est谩n los Dodgers de Los 脕ngeles y los Chicago White Sox 馃し鈥嶁檪锔徛2. Serie A no aplaza un partido y le regala tres puntos a la Juventus sin jugar Al Napoli de 鈥楥hucky鈥 le prohibi贸 el gobierno viajar, sin embargo, la Juventus se present贸 al partido Tras esperar por 45 minutos al rival, se recurri贸 al reglamento y se aplic贸 la medida que se toma cuando un equipo no se presenta a jugar, es decir, la Juventus gan贸 el encuentro 3-0, mientras que al Napoli se le descont贸 1 punto como castigo馃槨 Dato:聽A lo largo de la semana, Napoli realiz贸 distintas pruebas de COVID-19 a sus jugadores, en las cuales Piotr Zielinski y Elif Elmas dieron positivo馃樂. Tras presentar dos enfermos en el plantel, la Azienda Sanitaria Locale prohibi贸 a todo el equipo viajar a Tur铆n 馃敟聽3. El Miami Heat despert贸 y gana el tercer juego ante Lakers El Miami Heat despert贸 en las Finales de la NBA y lograron llevarse el tercer juego ante Los Angeles Lakers con marcador 115-104, para poner la serie 2-1 a favor de los angelinos馃憤 Dato:聽Los de Miami se llevaron el partido en una noche donde la estrella fue Jimmy Butler, quien sac贸 lo mejor de su repertorio para apuntarse un triple-doble con 40 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias馃弨 馃う鈥嶁檪锔徛4. Jes煤s Corona comete error grosero y gu铆a a Cruz Azul a la derrota Una mala salida de Jes煤s Corona en un tiro de esquina ocasion贸 que el Toluca se fuera arriba en el marcador, al final los Diablos se llevaron la victoria 2-0馃槇 Dato:聽Este domingo el jugador chileno de Cruz Azul, Igor Lichnovsky no fue convocado para el partido de Cruz Azul ante el Toluca y luego se confirm贸 que el mediocampista se marcha al f煤tbol Arabe de la mano de Pedro Caixinha por lo que la afici贸n explot贸馃く 馃き聽5. Humillan a los gigantes ingleses en la Premier聽 El Aston Villa, de la mano del sorprendente Ollie Watkins, que hizo un 鈥榟at trick鈥, gole贸 2-7 al campe贸n y todopoderoso Liverpool馃憡 Dato: En otro encuentro se consum贸 la venganza de Mourinho, porque el Tottenham humill贸 6-1 al Manchester United 馃槑 馃憡聽6. Igualada de altura: Barcelona y Sevilla empataron en un partidazo nivel Champions League Barcelona y Sevilla empataron 1-1 en el Camp Nou en la quinta jornada de Liga en un partido muy t谩ctico e igualado que movieron los goles de Coutinho y Luuk de Jong y en el que hubo pocas ocasiones de peligro馃 Dato:聽En este encuentro debut贸 Sergi帽o Dest y se convirti贸 en el primer estadounidense de la historia en jugar en partido oficial con el Barcelona 馃 馃憡聽7. Se arma la bronca: Pablo Guede se hizo de palabras con la banca de Chivas El juego entre Chivas y Xolos termin贸 empatada a cero goles y lo m谩s entretenido fue un conato de bronca en las bancas al final del primer tiempo馃が Dato: El t茅cnico de Tijuana Pablo Guede se hizo de palabras con Milton Graniolati preparador f铆sico rojiblanco y con el resto del cuerpo t茅cnico de V铆ctor Manuel Vucetich 馃槧