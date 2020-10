La identidad de “los calcetines naranjas”

En el Halloween de 1979, el cuerpo de una joven fue encontrada en una alcantarilla cerca de la Interestatal 35, a las afueras de Georgetown, Texas. La víctima parecía tener unos 20 años y fue agredida sexualmente y estrangulada. Parecía haber sido asesinada ese mismo día y la única pista de su identidad era un anillo ovalado de plata que tenía en su mano. La víctima estaba desnuda y la única prenda que llevaba era un par de calcetines de color naranja. Como nunca fue identificada, su apodo fue “calcetines naranjas”.

Años después, el asesino en serie Henry Lee Lucas confesó el asesinato de “calcetines naranjas”. Incluso afirmó tener sexo con el cadáver después de estar muerta. Aún así, Lucas no dio la identidad de la mujer. Sólo afirmó haberla recogido mientras hacía autostop y que su nombre era Joanie o Judy. Después de ser condenado a muerte en 1984, Lucas se retractó de su confesión con el fin de librarse de su condena. De hecho, una investigación demostró que Lucas estaba trabajando en Florida el día del asesinato. Lucas solía confesar asesinatos que él no realizaba, por lo que no sabía el número exacto de personas que había asesinado. Lucas murió en prisión en 2001, pero “calcetines naranjas” no fue la única víctima asesinada con la que estaba conectado.

