«La tabla Onapre nos tiene los reales represados»

Maturín.- Con mascarillas y sin miedo. Así salieron a protestar este 5 de octubre los maestros en los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre; el equipo de corresponsales de El Pitazo reportó una gran asistencia de educadores en la calle, reclamando un mejor salario al gobierno de Nicolás Maduro a quien, además, responsabilizan por el deterioro de la calidad de vida no solo del gremio sino de todos los venezolanos.

“La bendita tabla Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto) nos tiene los reales represados y el ministro (Aristóbulo Isturiz) no hace nada para apoyarnos o solucionarnos”, dijo la secretaria general de la Federación de Maestros en Monagas, Odalys Level, en referencia a la deuda que tiene el gobierno de Maduro con los docentes venezolanos, que asciende a 280% sin contabilizar las primas, pues si se le suman sería una mora de 900% en aumentos salariales y bonificaciones.

Level indicó que con el que poco salario que devengan, no pueden ir a un clínica cuando se enferman ni mucho menos comprar sus medicinas. Su reclamo fue el mismo en las zonas norte y sur de Anzoátegui, así como en Cumaná y Carúpano en Sucre, donde además exigen respeto a la función del educador.

La protesta sirvió, además, para reiterar que no hay condiciones para dar clases a través de la web, porque los docentes carecen de las herramientas básicas: un teléfono inteligente, tablet o computadora y conexión a Internet. El magisterio también insistió en que las infraestructuras educativas no están en óptimas condiciones.

Descontento

En la zona norte y oeste de la entidad, unos mil docentes participaron en las marchas, que llegaron hasta las plazas Bolívar en Barcelona, en Píritu y en Clarines. La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros en Anzoátegui, Maira Marín, explicó que los reclamos hechos en todo el país son también una señal del descontento por los precarios servicios públicos y exhortó a los docentes que aún no se han unido a las acciones de calle a que alcen la voz y defiendan sus derechos.

En la plaza Bolívar de El Tigre los educadores se concentraron para exigir reivindicaciones | Foto: Cortesía maestros

En la zona sur de la entidad, específicamente en Pariaguán y en El Tigre, un grupo de docentes activos se concentró en la plaza Bolívar, y en compañía de colegas jubilados realizaron un pancartazo para rechazar las condiciones de las escuelas, donde no se les garantiza las medidas sanitarias ni siquiera para atender la asesoría pedagógica con los padres y representantes.

Ángel Quijada, delegado del Sindicato Venezolano Maestros (Sinvema), le envió un mensaje al gobierno de Nicolás Maduro: «Todo tiene su momento y este es el momento en el que le decimos que no acudiremos a clases porque no hay las condiciones necesarias y sanitarias para regresar a las clases. Muchos docentes ni un teléfono tienen para atender las actividades vía online», dijo.

La docente Oralia Soler, del Jardín de Infancia La Charneca, no tiene miedo ni como docente ni como empleada pública de reclamar sus derechos. «Miedo da no tener que darle de comer a sus hijos, o ver llegar a los niños a la escuela sin un pan. Lástima da ver a los niños comiendo arroz blanco y pasta sola porque no hay más nada que echarle a la comida mientras que Maduro dice que cumple con el programa de alimentación en los planteles», aseveró Soler.

Asistencial social

Concentración y marcha. Así fue este 5 de octubre en Maturín, capital de Monagas, donde los maestros también calentaron la calle para exigir sus reivindicaciones salariales y asistencia social. “Nos estamos muriendo de mengua y a nadie parece importarle”, dijo el vocero de la Unidad Magisterial de Monagas, Alejandro Abache, uno de los voceros en la concentración.

Los maestros de Maturín se concentraron en la plaza Piar y caminaron hasta la avenida Juncal | Foto: cortesía Beltrán Bustamante

La manifestación en Maturín se dio en la plaza Piar, en la avenida Bicentenario, a pesar de un contingente de la Guardia Nacional, de la Policía municipal y de la Policía del estado Monagas. Los docentes no se dejaron amedrentar y protestaron; luego caminaron hasta la avenida Juncal, desde donde no pudieron avanzar por una barricada de efectivos militares.

Al igual que en otros estados orientales, los educadores se quejaron de que el sueldo no les alcanza y expusieron la crítica situación de los jubilados, quienes no gozan de un bono alimenticio para estirar el sueldo que reciben quince y último. “Los maestros somos la reserva moral de este país y mira cómo estamos”, reflexionó Abache.

Gremios unidos

La sociedad civil, los empleados públicos, los médicos y los trabajadores del sector eléctrico tomaron las calles de Cumaná, la capital del estado Sucre, en apoyo a los docentes. Unas 500 personas se agruparon en la plaza de El Estudiante y seguidamente marcharon, gritando consignas, hasta la sede de la Inspectoría del Trabajo, donde consignaron un documento para solicitar al Ministerio de Educación que active las conversaciones con los sindicatos por el contrato colectivo.

“Hay reservas morales y talento humano en el gremio para sacar al país adelante, pero necesitamos mejores salarios”, dijo el profesor José Texeira, uno de los participantes en la manifestación de Cumaná, que además sirvió para exigirle al gobierno de Nicolás Maduro mejores servicios públicos para los venezolanos.

En simultáneo y por la misma causa, los educadores de Carúpano – Paria- se concentraron en las plazas; en el municipio Bermúdez. Marcharon desde la plaza Bolívar hasta la plaza Colón ondeando la bandera de Venezuela y gritando consignas sobre un salario justo. El secretario general del Colegio de Profesores, Robert Franco, informó que 80% de los educadores en Paria están paralizados.

“Los padres y representantes deben defender a los verdaderos educadores no a esos que se hacen llamar educadores que ahorita están en el Ministerio de Educación. Hoy no peleamos por un salario nada más sino por nuestra dignidad, por la libertad y la democracia», puntualizó.

Equipo de corresponsales de Oriente

Con redacción de Jesymar Áñez Nava, Marinelid Marcano, Giovanna Pellicani, Joanne González y Yesenia García.

