Maquíllate como una top model

Es muy posible que cuando ves las fotos de las top model en las revistas te preguntes por sus trucos de maquillaje… sin contar por supuesto en el posible retoque fotográfico que se haya hecho a posteriori, es evidente que una buena sesión de fotos siempre empieza por una sesión de maquillaje y peluquería realizada con las herramientas necesarias donde se saca el mayor partido a la modelo.

Si te has preguntado alguna vez como se maquilla una top model, quizá en este post podamos darte algunos consejos e ideas:

Primero de todo hay que preparar la piel. Lo hemos dicho muchas veces en este blog: una piel limpia e hidratada es el lienzo ideal para que cualquier maquillaje se vea estupendo. Así que aplícate el cuento: limpia y correctamente tu piel mañana y noche y usa una buena crema hidratante adaptada a las necesidades de tu piel.

En segundo lugar, busca una base de maquillaje que encaje exactamente con tu tono de piel. ¡Usar un tono más oscuro para parecer más bronceada es un grave error de maquillaje! Aplica la base como haría un maquillador profesional: usa una buena brocha o pincel de maquillaje (una esponja de maquillaje tipo Beauty Blender también valdría) a toquecitos, sin presionar sobre la piel y sobre todo, sin olvidarte la zona del cuello y haciendo especial atención a las cejas o las aletas de la nariz.

Para seguir maquillándonos como una top model deberemos detenernos en el maquillaje de ojos: un ahumado sencillo si queremos un look intenso o una combinación de tonos ocres y beige para un look de diario serán nuestros aliados. No te olvides de aplicar dos capas de máscara de pestañas.

¿Y qué hacemos con el cabello? si no somos expertas peluqueras, es posible que este paso se nos atragante un poco pero para ello debemos confiar en herramientas que nos facilitan la vida, como las planchas de pelo rizadoras para ondular y rizar el pelo de forma profesional sin que nos cueste mucho esfuerzo.

Para maquillarnos como una top model nos faltan 3 detalles importantes: un toque de colorete en un color melocotón que aplicaremos en el centro de nuestras mejillas, un poco de iluminador que aplicaremos en la zona superior de la mejilla y debajo de la ceja y por supuesto, nuestra barra de labios favorita!

