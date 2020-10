Ortega Díaz niega que en Colombia exista una investigación en su contra

La ex fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, desmintió este lunes 5 de octubre que exista una investigación en su contra en la Fiscalía General de Colombia.

En una entrevista para VPItv, Ortega Díaz expresó que la información que circuló por las redes en los últimos días se trata de “una mentira elaborada por personas que le tienen miedo”.

“Mienten y me atacan porque temen a mis actos y a mi determinación; ellos me temen porque yo estoy movilizando la justicia internacional para meterlos a la cárcel por crímenes de lesa humanidad, le temen a la verdad que yo conozco sobre sus delitos”, dijo la ex funcionaria.

Ortega Díaz espera que la Corte Penal Internacional (CPI), donde ya existe una investigación preliminar en torno a la situación de Venezuela, gire pronto su mirada hacia el país, donde asegura continúan ocurriendo crímenes de lesa humanidad que ya han sido documentados y presentados con pruebas ante la justicia internacional.

“Lo que yo presenté no fueron recortes de periódico, fueron investigaciones ya adelantadas y acabadas que incluyen protocolos de autopsia, inspecciones del lugar del suceso, técnicas, actas policiales. Son pruebas, lo que tienen es que investigar, llamar a los testigos. Quiero pensar que la fiscal es objetiva y que este caso lo va a tomar también entre sus prioridades”, aseveró.

Sin embargo, Ortega Díaz sostiene que en el país no ocurrirá un cambio si los factores del cambio no enfrentan la tragedia con mayor madurez y en total unidad.

“Maduro y Diosdado no se quieren, Diosdado siempre ha aspirado a ser presidente, y cuando pueda quitarle el poder a Maduro lo va a hacer. Saben que para mantenerse en el poder necesitan estar cohesionados y eso es lo que necesitan los factores del cambio. Ofrecer propuestas concretas a la sociedad que está sola y necesita acompañamiento de la dirigencia”, añadió.

La ex fiscal venezolana afirmó que no se considera responsable de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. Por el contrario, afirma que siempre ha luchado por la verdad poniendo toda la información necesaria a la orden de los organismos competentes para hacer justicia.

“Fue en 2017 cuando la comunidad internacional tomó conciencia de que Venezuela estaba viviendo una tragedia, yo no estoy pidiendo que me reconozcan nada. Yo lo que quiero es que juntos trabajemos juntos para derrotar a Maduro. Si no se entiende de esa manera Maduro nunca va a salir de allí”, señaló.

“Ni yo, ni Guaidó ni Capriles somos los enemigos, sólo estamos trabajando en función de sacar a Maduro”, “Yo no pido un trato distinto, no tengo miedo y a riesgo de mi propia vida sigo trabajando. Hay factores que quieren que yo sea culpable solo porque ellos así lo desean”.

800 Noticias