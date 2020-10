OVP denuncia que presos pagan hasta $4 para ver el sol

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) conversó con algunos familiares de los privados de libertad que se encuentran en los calabozos de la Policía Nacional (PN) de Boleíta en Caracas, conocido como “Zona 7”: denunciaron que las tarifas para reservar la calidad de vida de sus parientes es elevada.

Los pagos por “privilegios” han aumentado mucho más desde que arrancó la cuarentena decretada por Nicolás Maduro. Entre las preferencias por las que deben pagar los reclusos se encuentra el de poder ver la luz del día, la salida de la celda hasta el patio tiene un costo de entre 1 y 4 dólares.

Las extorsiones por parte de los funcionarios ya son comunes, según la OVP. “Todo depende de la capacidad que tiene la persona de palabrear al funcionario. Si no pagas también es difícil que te dejen visitarlos, yo tengo dos meses que no he podido ver a mi pareja”, comentó la esposa de uno de los presos.

Celda del Terror

El “Tigrito” es una celda que se encuentra en lo más profundo de los calabozos de Boleíta, donde las aguas negras corren por el piso. Por esta razón los presos deben dormir de pie entre cucarachas, roedores, malos olores y un alto riesgo de contener cualquier tipo de enfermedad.

Familiares relataron al OVP que algunos reos han fallecido en esta celda por tener mucho tiempo encerrados bajo estas condiciones inhumanas. Para poder salir de ahí los familiares deben pagar desde $80 hasta $100. Este pago les permite tener acceso a un lugar más ventilado, pero si no pagan son encerrados allí.

Las condiciones de las demás celdas tampoco son aptas, la mayoría de ellas tienen más de 95 reos en un espacio de 70 metros. Los excrementos se acumulan en bolsas de plástico entre las colchonetas y paredes, y si no pagas no sales al sol.

Carolina Girón, directora del OVP, manifestó su solidaridad con este grupo de privados de libertad, quienes desde el momento de su detención se encuentran bajo la responsabilidad del Estado y, aun así, con víctimas de una flagrante violación a sus derechos humanos.

En ese sentido, hizo un llamado al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para que ejecuten una investigación oportuna, exhaustiva y veraz sobre estos hechos que fomentan aún más el colapso del sistema penitenciario en Venezuela.

Redacción El PitazoGran Caracas

