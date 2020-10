+VIDEO | Rescatan a mujer en el mar de Puerto Colombia tras 8 horas a la deriva

View this post on Instagram

Fué Rescatada del Mar intentado escapar de los abusos que sufrió por 20 años En una increíble proeza de supervivencia, una mujer en Colombia fue hallada con vida tras permanecer ocho horas a la deriva en las aguas del Océano Atlántico. Ángela Gaitán, de 46 años, se encontró el pasado sábado con pescadores deportivos locales a 4 kilómetros del municipio de Puerto Colombia, en las playas de Salgar, en el departamento del Atlántico. “Gracias a dios estoy viva”, fueron las palabras de la mujer a uno de sus socorristas, Roland Visbal, en un video de rescate que se volvió viral en internet. El video muestra cómo los dos pescadores acercan la pequeña embarcación al percatarse de que la mujer flota a la deriva, y que inicialmente confundieron con un trozo de madera. Uno de ellos le arrojó un aro salvavidas y luego la ayudó a subir al bote. En cuanto la mujer se halló a salvo, y tras manifestar mucho dolor, no pudo contener el llanto. La mujer, exhausta y con hipotermia tras nadar por más de ocho horas, no respondió a los llamados. Cuando pudo reponerse solo apuntó a decir “Volví a nacer”, y les explicó a sus rescatistas que había entrado a nadar la noche anterior. De inmediato fue conducida al puesto de salud en Salgar. Ángela Gaitán contó en RCN radio que su motivación para entrar en esas condiciones al mar era terminar con su vida tras dos décadas de abusos por parte de su pareja. Dijo que desde 2018 había tratado de escapar de esa relación cuando su compañero le destrozó la cara, que por ese motivo vivió en las calles por 6 meses y pasó por hogares de acogida. Sobre el episodio en el mar, dice que no recuerda nada, solo que un hombre le salvó la vida al arrojarle un aro flotante. “Si yo hubiese tenido una oportunidad o una ayuda no tomaría esa decisión. Ahora estoy muy agradecida porque Dios me dio una nueva oportunidad para seguir adelante”, reconoció Gaitán. El agresor ya está identificado y fue requerido por las autoridades policiales sin que hasta el momento se conozcan resultados de las investigaciones. Algunos medios locales lograron ubicar a Alejandra Castiblanco, hija de Ángela, quien tiene in