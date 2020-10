⚾Astros y Yankees pegan primero -🤝’HH’ se queda en el Atlético -🤑Subastan pedazo de duela de último juego de Kobe

Lo que pasó ayer 👆 1. Astros y Yankees pegan primero El puertorriqueño Carlos Correa, con dos jonrones, cuatro carreras impulsadas y nuevo récord, lideró el bateo explosivo de los Houston Astros que vencieron este lunes por paliza de 10-5 a los Oakland Athletics👍 Dato: Con cuatro jonrones, uno de ellos Grand Slam de Giancarlo Stanton, los Yankees de Nueva York vencieron este lunes 9-3👌 a los Rays de Tampa Bay 🤟 2. Héctor Herrera se queda en el Atlético de Madrid Aunque todo apuntaba que ‘El Cholo’ Simeone se desaría del mexicano de Héctor Herrera o del francés Thomas Lemar, finalmente quien se ha ido es el ghanés Thomas Partey al Arsenal👏 Dato: La cosa no estará difícil para el mexicano ya que tendrá dura la competencia por ganar un lugar en el cuadro titular ya que el Atlético se hizo del mediocampista uruguayo Lucas Torreira🤔 💵 3. Kobe Bryant: Subastan pedazo de duela de su juego de despedida en una cantidad increíble A más de ocho meses del lamentable accidente en el que murió Kobe Bryant muchos hacen hasta lo imposible por tener algo de él, como pagar más de medio millón de dólares por un pedazo de duela💰 Dato: La duela tiene pintado el mítico número 8 que usaba Kobe Bryant y en el centro fue firmado por el mismísimo Black Mamba🤑 🧐 4. El técnico de Holanda, Frank de Boer, minimiza el partido amistoso contra la Selección Mexicana Frank de Boer, dio a entender que los jugadores titulares de su equipo no jugarán en el partido amistoso de este miércoles contra México😲 Dato: Además, de Boer dijo conocer bien a Gerardo Martino, pues fue el sucesor del ‘Tata’ en el Atlanta United en diciembre de 2018😟 🤷‍♂️ 5. Víctor Manuel Vucetich se une a las quejas y espera que la Selección no desgaste a sus jugadores Chivas es uno de los equipos que más jugadores aporta a la Selección Mexicana y a la Sub-23, por lo que el director técnico del equipo, Víctor Manuel Vucetich, espera que los convocados del Guadalajara no sufran un desgaste mayor😵 Dato: El Rebaño prestará a seis jugadores para que trabajen bajo el mando de Jaime Lozano😲, por lo que no podrá trabajar de la mejor forma el partido 👍 6. Edinson Cavani es fichado por el Manchester United El Manchester United ha hecho oficial este lunes el fichaje del delantero uruguayo Edinson Cavani🤗, que se encontraba libre tras terminar su contrato con el Paris Saint Germain Dato: El uruguayo firma por un año con opción a extenderlo una temporada más 😁 😉 7. Maradona da negativo en la prueba del coronavirus Diego Maradona, entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, dio negativo en la prueba de coronavirus a la que fue sometido😕

este lunes tras haber estado en contacto el miércoles pasado con el jugador del Lobo Nicolás Contín Dato: El jugador del Lobo Nicolás Contín, que dio positivo de COVID-19 saludó con un abrazo y sin tapabocas al Diego 😧