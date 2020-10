Columna Alfredo Millán #6oct/Alfredo Díaz Prende Motores- Morel y Bernabé Prendidos – Trump Gana el Debate Pero…

En la historia se recoge como chiste de un humor negro el trato sobre las suegras, algunas son maravillosas y otras son las que ingresan a esa tabla negra, puedo decir que tuve la suerte o dicha que la suegra que me tocó, de ser premiado con un ser provisto de bondades, porque fue lo que siempre tuvo para conmigo, y lamentablemente en estos días, acudió al llamado del Señor, premiada en todos sus aspectos, porque terminó rodeada de todos sus hijos y demás familiares, acudimos todos al Cementerio, donde pedí un aplauso de despedida, porque como una vez le oí a un sacerdote en mi Aldea de San Juan, decir, ante una de esas muertes de esos seres que sorprenden con su ida, por no avisar, “Aleluya, Aleluya” que es un canto de alegría, y de Bienvenida hacia lo infinito, ella, mi querida Suegra Doña Rogelia Espinoza, viuda de García, se lo merecía, le dio a este estado, hijos Profesionales, Daisy mi esposa, Abogada, Jesús Rafael (El Pelao) Abogado, Antonio José, (Médico) María Teresa Licenciada, Franklin, Comerciante y Arquímedes uno de esos matemáticos comerciantes, por eso decirle en estos momentos las estrofas divinas es pedirle al hacedor de lluvias, un Requien Aeter num dona eis, domine “Concédeles el descanso eterno, señor”, en estos días ocurrió con otro amigo, el Dr. Alcides Coello, Economista y dirigente de Acción Democrática, oriundo de la Isla hermana “Coche”, lo menos que podría pensar el buen amigo Alcides era que el Coronavirus se lo iba a llevar, pero así sucedió, Descansa en paz, de allí que no dejaré de recordar cuando en una oportunidad siendo mi persona, Orador de Orden en el Colegio de Abogados, me dijo, “vengo a oír tu pieza oratoria, porque así debe ser” y que por cierto culminé con unas frases de William Shakespeare “ ¡Apágate fugaz candela!, la vida solo es una sombra que camina un pobre actor/ que se contonea y consume su entorno en el escenario y luego no se le oye más/” así mismo es la vida queridos hermanos y no queremos darnos cuenta que vivimos montado en un escenario que en cualquier momento se disipa** Nos vamos a la política, la que más distrae y pone a la gente a discutir, y es que Humildemente y acompañado de un grupo de estudiantes, todos en edad de votar, el candidato de PROCIUDADANOS por la lista en Nueva Esparta, CESAR ALI FERMÍN VILLARROEL, Asuntino hasta la cacha, nieto del Ex Gobernador JULIO VILLARROEL e hijo del ex profesor de historia ALI FERMÍN, ambos difuntos, a patica se lanzó a recorrer las calles de su pueblo natal, con su Tapabocas, por los lados del Copei, Cantarrana, Cerro el Halcon, La Plaza, sitios estos que no llega y menos llegará candidato alguno en estos tiempos, llevando su mensaje del porque quiere ser el Diputado que los represente, no va ofreciendo cosas irrealizables, sino proposiciones y solicitudes, como la lucha contra los apagones, tan es así, que en La Asunción se va tres y cuatro horas diarias, pidiéndole a las autoridades encargadas de ello, que sean más responsables y respetuosos con el pueblo y su gente, lucha para que los llaveros se preocupen más por darles el agua que ya ellos han pagado, que surtan a las Bombas de la Gasolina y que bajen los precios y la especulación en los alimentos; es increíble cómo le abren las puertas de las casas y le dicen “Por Ti Si Salimos a Votar” y su eslogan “Con Migo No Pierdes tu Voto” y la gente le decía, Mijo sigue adelante, que por aquí tenemos mucha hambre y hemos oído decir que LEOCENIS reparte su bolsita de comida, ¡Ayúdanos, que tenemos hambre!**Ante esta iniciativa, el actual Gobernador Alfredito Díaz, al parecer encendió sus motores y se dio a la visita, por sus barrios de Porlamar, eso a mi manera de ver es bueno, porque eso le está diciendo a los pueblos y su gente quienes están dispuestos a ayudarlos, a defenderlos y sobretodo en momentos de Pandemia, donde todo el mundo tiene miedo y anda asustado, pero los votos no se consiguen sino son pateando, no porque sea respaldado por el partido tal o cual, ya eso se acabó** El Primer Debate a mi manera de ver y escudriñar, fue algo que a pesar de que lo ganó el viejo TRUMP, no dejó de dejar en el ambiente una mala impresión, por los insultos que estos se dieron, siendo los hombres que van a representar al País más poderoso del Mundo, aprecié a un TRUMP poderosos, apabullador, hostigante como cuando tú tienes acorralada una liebre, y eso le gusta al Americano rudo, no quiere gente blandengue, sino gente que hable duro y para las masas, así es cuando uno está en un juicio, debe hablar fuerte y con seguridad para darle la impresión al Juez que lo que se está diciendo es una gran verdad.**Como hechos nuevos, porque esta columna ha estado en el tintero por m+as de siete dias, motivado a los problemas de Internet, de allí es que diga, como puede el Gobierno enderezar la carga de los alumnos para que vean clases vía Internet, cuando eso no funciona en forma permanente**Los informo que la insistencia de Morel por ir al nuevo proceso de la Gobernación es bastante serio y creible, esta vez si va, me dijo, Margarita necesita un Gobernador que crean en el, y que el gobierno que esté mandando lo atienda, bueno esos son sus deseos, y Alfredito Díaz el actual se le presenta una disyuntiva muy seria, porque con la división de AD, va a tener que pactar con su viejo amigo Bernabe Gutierrez, y no me diga que no es su gran amigo,y el mismo Bernabé lo ha dicho, para él volverse a lanzar tiene que acudir a la tarjeta blanca que quien la posee soy yo y la verdad es que el tiempo se encarga de echarle tioerra a las cosas, porque ya Ramos Allup ni se nombra, ahora si Morel se llega a empatar con Bernabé, Adios luces que te apagaste**Sigue el aspirante Checame Millán a Diputado por el Circuito 1 a Dominar las encuestas, lleva ya un 45% de aceptación, est´pa arrastrando a los otros, y al parecer bajaron la candidata Ruth de Diputada y colocaron en su lugar al Junior que es el coordinador del Partido, buena Dupla esa; mientras tanto el motor o Dynamo, Marisel Velásquez jefa de campaña del Circuito 1, no descansa, así andan las cosas**No sabía que el Marmolero de las tumbas de San Juan, Guillermo Millán, también se lo llevó el Coronavirus, motivo por el cual el Dr Guillermo Malaver, compró una Bicicleta y ahora hace lo que em otrora, hace 78 años años hacía, bueno eso nunca se olvida**La Incitación al Odio por parte del hijo de Romulo Soto, aunque esté en Mimai y disparando contra Cheo Herrera y su familia, ese brazo de la justicia le puede llegar hasta allá, ya hay un Abogado Americano Venezolano, tomando las riendas del caso, o respeta o lo hacen respetar**Volvió a Salir Trump al ruedo y a pesar de que me han enviado informes del porque puede perder, No creo, ese es un viejo lobo de Mar o Zorro en Politica y no creo que pierda**Otra que le llegó el brazo de la Justicia que es más largo que un bejuco, fue a la Ex Fiscal Luisa Ortega Diaz, !POR FIN! LOS COLOMBIANOS LE DIJERON, YA ESTÁ BUENO DE METER TANTO EMBUSTE, tu eres tan culpable de lo que está sucediendo en Venezuela como Aponte Aponte, el Fiscal que denunció a la Afiuni, y a Leopoldo López y otros tanto, que no se pueden escapar del castigo de la ley Karmica, AQUI TODO SE PAGA

