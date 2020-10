DNA Nueva Esparta detuvo a mujer por venta y distribución de sustancias estupefacientes

View this post on Instagram

#NOTICIA 👉🏼 Mediante un dispositivo de investigación realizado por funcionarios de la Dirección Nacional Antidrogas (DNA) Región Insular, fue detenida Rosimer Patricia Quijada Ordaz (36), por venta y distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. . . La acción policial fue ejecutada en el sector Chipi Chipi, municipio Gómez del estado Nueva Esparta. Lugar en el cual se incautó un envoltorio de presunta marihuana con un peso aproximado de 48 gramos, un teléfono celular marca Samsung y dinero en moneda extranjera. . . Quedando el caso a la orden del @minpublico_ve . . @antidrogas_cpnb