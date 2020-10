Docentes de Educación Media se incorporan a sus labores pese a limitaciones

En esta consulta realizada este martes 06 de octubre a docentes, padres, representantes y personal de apoyo de planteles de Catia y del suroeste caraqueño, se describe cómo se desarrolló el inicio de clases en el sector público y privado este lunes 5 de octubre.

Elena Gotera, docente de Castellano en el Liceo Nicanor Bolet Peraza de Catia, se presentó este 5 de octubre a buscar los correos de los representantes de cada una de las seis secciones que le corresponde atender para este año escolar.

Gotera comentó que llegó pasada las 9 de la mañana al liceo y se percató de que el número de profesores asistentes era mucho menor, «no cuento con computadora ni celular inteligente por lo que me toca venir a buscar las tareas y los correos de los padres de mis alumnos «.

La docente consultada indicó que le corresponde ir una vez a la semana de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde para recibir en físico las actividades de sus estudiantes. Aunque la directora del plantel le aclaró que el Ministerio de Educación no está obligando a nadie a ir. Sin embargo, “la profesora nos invitó a que, por ética, asistiéramos dos veces por semana”, acotó Gotera.

«No es fácil porque me toca planificar y evaluar cuatro actividades para los muchachos antes del 15 de noviembre, ya que en esa fecha debemos consignar notas; significa corregir tareas a más de 180 estudiantes», explicó.

Enfrentan inconvenientes

María Cristina Lozano es personal administrativo en un plantel privado ubicado en la parroquia El Paraíso. Señaló que asistió este cinco de octubre a su trabajo junto con otras compañeras. Le corresponde ir todos los días durante la semana de flexibilización. Comentó que el nivel de Primaria comenzó sin problemas, pues las semanas anteriores las destinaron al repaso de temas y a reuniones de docentes.

“Hubo receptividad de los padres en cuanto a la entrega de portafolios en Primaria. No asistieron todas las maestras. Las docentes de la institución se están quejando porque aspiran mejores beneficios, a pesar de tener un sueldo superior a la tabla del Ministerio”, resalta la entrevistada.

Algunas docentes, comenta Lozano, no fueron a trabajar el primer día porque no querían gastar sus reservas de gasolina, se les dificulta el traslado en transporte público o les afecta la falta de efectivo. Por estas razones no fueron a trabajar.

Se pudo conocer también en el recorrido realizado por colegios de la parroquia Caricuao sobre el pedido de mejoras salariales para los docentes de la unidad educativa privada Nuestra Señora del Rosario ubicada en la UD5 de la parroquia Caricuao.

Padres y representantes de colegios públicos y privados consultados revelaron que anhelan la vuelta a clases presenciales. “Muchos nos dicen que no se han adaptado al trabajo en casa con sus representados”, acotó María Lozano.

Dan clases a pesar de inconvenientes

En la Escuela Técnica Francisco Fajardo, ubicado en la UD7 de Ruíz Pineda de la parroquia Caricuao, los docentes directivos son los que están acudiendo junto al personal administrativo ya que los profesores van acudir cuando les toque hablar con padres y representantes, así lo comentó Anneris Martínez, madre de un estudiante de cuarto año.

«Por el Facebook del Liceo vemos las indicaciones que les mandan a nuestros hijos, esta semana atienden los casos de materia pendiente, esperamos que para la próxima ya comiencen las clases; la verdad no me gusta este modo porque creo que no están aprendiendo mucho, sólo hacen tareas», comentó Martínez a El Pitazo en la Calle.

Finalmente, al consultar a la profesora Francia Romero del Liceo Caricuao, ubicado en la UD5, sobre si tiene conocimiento de instituciones que no comenzaron a laborar este 5 de octubre, respondió que es bien complicado saberlo ya que cada colegio tiene su propio plan de funcionamiento, «por ejemplo, en las escuelas el personal de limpieza, administrativo va cuando lo necesitan, los docentes que no tienen celulares, computadoras van a sus colegios a buscar las asignaciones, igual van ciertos días a los que les toca asesorar a padres y representantes».

Griselda AcostaGran Caracas

