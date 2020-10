Exfiscal venezolana desmiente que existe orden de captura en su contra

La exfiscal Luisa Ortega Díaz señaló que el régimen de Maduro busca ocultar la situación de los derechos humanos en Venezuela

La exfiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz aseguró este martes que no existe ninguna orden de captura en su contra emitida por una fiscalía de Bogotá, Colombia, tal y como lo aseguró un medio de comunicación de ese país.

Ortega Díaz indicó en su cuenta de Twitter que se trata de una «mentira» del régimen de Nicolás Maduro que la «ataca».

«No existe en Colombia ninguna orden de captura o citación en mi contra. Esta es otra mentira montada por el andamiaje comunicacional del régimen criminal que me ataca por lo que hemos logrado en favor de la justicia internacional. No me detendrán!», escribió en Twitter este martes.

Añadió que el régimen de Maduro buscaría «distraer» sobre el escrutinio en materia de derechos humanos en el país sudamericano.

«La tiranía lo que busca es distraer la atención de los graves problemas que existen en el país y del trabajo que vienen adelantando los organismos internacionales en función de acabar con la violación sistemática de DDHH que sigue ocurriendo en #Venezuela», indicó Ortega Díaz.

Este lunes se conoció que la justicia colombiana habría emitido una orden de captura en contra de Luisa Ortega Díaz, exfiscal de Venezuela, según informó un medio de comunicación de este país.

De acuerdo a la información de la revista Política y Poder, la orden emitida por la Fiscalí 63 de Bogotá se debió a que Ortega Díaz se ha negado a comparecer ante la justicia de ese país con relación a una investigación en su contra, informó el diario El Universal.

La Fiscal local 63 de Bogotá Fanny Ardila Guerra emitió tres citaciones a Ortega Díaz en 2019, dijo Política y Poder. Las citaciones tenían fechas de 10 de octubre, 21 de octubre y 11 de diciembre de ese año. Ortega Díaz debía acudir a la fiscalía en la Casa de Justicia Mártires, en calidad de imputada. Añade la información que en esa ocasión el presidente Iván Duque impidió que el proceso judicial continuara mediante una llamada telefónica a la Fiscalía Local 63 de Bogotá.

Luisa Ortega Díaz enfrenta también acusaciones en Estados Unidos por presuntos delitos de corrupción.

Lo verdadero sobre Ortega Díaz

En el año 2019, la Fiscal Local 63 de Bogotá, Fanny Ardila Guerra, emitió tres citaciones hacia Ortega Díaz para que declarase ante una investigación en su contra. De acuerdo con estas, con fecha de 10 de octubre, 21 de octubre y 11 de diciembre del pasado año, la fiscal venezolana debía acudir a la fiscalía en la Casa de Justicia Mártires, en la capital colombiana, para una entrevista en calidad de imputada. Ortega Díaz no habría acudido a ninguna de ellas.

En abril de este año, fuentes del medio El Nuevo Herald confirmaron que Fiscalía Federal de Miami presentó una acusación contra Ortega Díaz por supuestamente haber recibido un soborno por parte del ciudadano Carlos Enrique Urbano Fermín, quien dice ser contratista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), para que se desestimara un caso de corrupción abierto contra las empresas del hombre.

Ortega Díaz dijo en un video que Urbano Fermín tiene preso a su hermano en Venezuela y que solo después de conocerse eso fue que apareció declarando en su contra ante una corte de EE UU. Para ella, eso es un “claro indicio” de que el empresario está siendo coaccionado por el régimen de Nicolás Maduro para que logren imputarla a ella de un caso.

“Tengo información de que el hermano de Carlos Enrique Urbano Fermín es tratado como un rehén por el régimen de Maduro. Su vida depende que a mí me vinculen en un caso criminal en EE UU”, dijo.

Indicó que ese soborno que habría recibido se hizo en abril de 2017, “justo después de mi pronunciamiento contra el régimen de Maduro por la ruptura del orden constitucional y desmontaje de facto de la Asamblea Nacional (…) Esto no es más que una simple venganza del régimen”.

Tras la difusión del video, Bony Pertíñez de Simonovis, abogada y esposa del comisario Iván Simonovis, acusó a Ortega Díaz de participar en el montaje que se les hizo a los exfuncionarios de la Policía Metropolitana por los sucesos de abril de 2002.