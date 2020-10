FAES detiene a ciudadano que mató a un gato por comerse su almuerzo

Funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), un comando de la PNB, detuvieron en la urbanización La Coromoto, en Coro, estado Falcón, a Wanyer Yohel Perozo Rojas (26) por haber matado a un gato que le comió el almuerzo y por divulgar la foto del cadáver del animal entre grupos de WhatsApp.

El hecho ocurrió el domingo 4 de septiembre y fue informado por el Fiscal General Tarek Williiam Saab, a través de su cuenta en Twitter @TareWilliamSaab. El funcionario señaló que Perozo Rojas sería imputado por maltrato animal.

LEE TAMBIÉN PNB detiene a hombre acusado de matar perros en Guárico

«El exterminador», como se le conoce después de su cruel acción y detención, publicó en redes sociales fotos del cuerpo del felino y amenazó con acabar con todas las mascotas de sus vecinos, si las encontraba dentro de su vivienda. «Buenas tardes. Les agradezco a los vecinos que tienen sus animales, por favor cuidar de ellos sea perro o cualquier animal. No voy a seguir tolerando que animales entren a mi casa a hacer lo que le das la gana. No es la primera vez que un gato me come el almuerzo. Para que esto no suceda cuiden de sus animales», escribió.

LEE TAMBIÉN Tribunales dejan en libertad a pareja de “comeperros” en Los Teques

Con la amenaza iba la foto en la que exponía el cadáver ensangrentado en un basurero y a la que añadió: «Porque los voy a ir matando uno por uno, mientras sigan dentro de mi casa», sentenció con algunos emoticonos en señal de enojo.

Las reacciones no se hicieron esperar por parte de integrantes del grupo de WhatsApp, quienes expresaron que la vil actuación de Perozo Rojas merecía ser denunciada.

Vecinos de la urbanización La Coromoto indignados le manifestaron: «Por eso te cabe cárcel. ¿Cómo vas a matar un gato y lo publicas? Qué bobo», mientras que otro añadía: «Es indignante que la tomen contra los animales·.

Las reacciones por el hecho llegaron a tal punto que las fotos se hicieron virales, por lo que una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) visitó a Yohel Perozo en su casa de habitación y lo detuvo.

Vanessa LeonettSucesos

Vanessa LeonettSucesos