Falla en subestación dejó sin luz a 85 % de Los Teques

Los Teques.- Más de 18 horas sin servicio eléctrico estuvieron los sectores de Casco central, calle Junín, San pedro de Los Altos, Solar de la Quinta, Puente Castro, Lagunetica, en la capital mirandina, luego de una falla en la subestación eléctrica de la ciudad, afectada por el fuerte aguacero de la noche del lunes.

“La luz se fue a las 8:34 de la noche, apenas comenzó la lluvia y no llegó sino hasta pasada las 3 de la tarde del martes”, refirió Miriam Martin, empleada de una panadería en la calle Ayacucho de Los Teques.

Una de las zonas afectadas fue la avenida La Hoyada, donde los comercios no pudieron laborar, al igual que otros sectores del casco central. Entidades bancarias, supermercados, farmacias y centros de salud estuvieron sin servicio todo el martes.

La falla se extendió hasta parroquias como San pedro de Los Altos y Cecilio Acosta.

«Cómo es posible que duramos toda la mañana sin poder trabajar, yo soy peluquera y necesito electricidad para atender a mis clientas», expresó una estilista.

La estación de servicio CVP en residencias Savil tampoco pudo laborar hasta pasada las 3 de la tarde cuando se restableció el servicio.

Una fuente de Corpoelec señaló que la falla afectó toda la línea de alta tensión que surte aproximadamente 85 % de la ciudad de Los Teques. Este es el segundo apagón general que se registra en la ciudad en menos de una semana.

Cecilio Acosta sin luz

Más de 12 horas continuas sin energía eléctrica contabilizaron la mañana de este martes los vecinos de la parroquia Cecilio Acosta del Municipio Guaicaipuro.

Denunciaron que durante el palo de agua que cayó sobre los Altos Mirandinos la noche del lunes se quedaron sin suministro eléctrico medio centenar de urbanización y sectores.

San José y San Diego de los Altos amanecieron sin el servicio. Juan Colmenares, vecino de la zona, dijo que los apagones son prácticamente diarios. «Estamos cansados de esta situación, no hay agua, se va la luz, no llega el gas, no hay gasolina, mientras la alcaldía y su gente brilla por su ausencia», reseñó Gonzalez.

