Isabela Merced y Danna Paola sorprenden con este ‘Don’t Go’ #españa

Danna Paola ha demostrado ser una artista muy versátil. Primero nos sorprendió con su papel en la famosa serie ‘Élite’, luego la hemos visto colaborando en canciones como ‘Santería’ o ‘No bailes sola’ y ahora se une con Isabela Merced y lanzan ‘Don´t Go’, una canción con letra en castellano y en inglés, donde no faltan los ritmos latinos.

Para quienes no la conozcan, Isabela Merced es una artista peruana que protagonizó la película ‘Dora y la ciudad perdida’. Una versión animada de la serie infantil ‘Dora, la exploradora’. Además, ha participado en la película de Netflix ‘Let It Snow’, una comedia romántica navideña en la que Isabela no dejó indiferente a nadie.

Si se unen dos artistazas como lo son Isabela y Danna solo pueden salir cosas buenas y así lo han demostrado con ‘Don’t Go’. En poco tiempo, han cosechado más de un millón y medio de visualizaciones en el vídeo musical de YouTube.

“Me cansé de este juego, no te voy a buscar ni en tus sueños, sola yo alimento mi ego”, dicen las artistas en esta colaboración. Una canción que ha demostrado tener fuerza, pero también cabe destacar que el vídeo musical tampoco se queda atrás. Cada una, desde sus magníficas casas, protagonizan una coreografía que nos deja sin aliento, con vestuarios de lo más coloridos y una puesta en cena increíble.

El recibimiento que han recibido por parte de sus seguidores ha sido de lo más caluroso: “Me encantaron los pasos y súper sensuales, dos diosas, una azteca y otra inca. Felicidades, tengo la canción pegada en mi cabeza y no paro de cantarla”, respondía un usuario de Twitter a ‘Don´t Go’

Si en tan solo unos días estas artistas han tenido tanto éxito con su nueva canción, no nos queremos imaginar lo que Isabela Merced y Danna Paola pueden llegar a ofrecernos. ¡Enhorabuena, chicas!