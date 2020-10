Lo que le cantará la hija de Jlo en su boda

La hija de la cantante Jennifer López y Mark Anthony, Emme Maribel Muñiz, reveló que le encantaría cantar en la boda de su madre la canción You Are My Sunshine.

Durante una entrevista con Justin Sylvester, en la cápsula Daily Pop, del medio E! News. La joven explicó que ese tema es muy especial para ella, pues su madre se lo cantaba todas las noches antes de ir a dormir.

Emme resaltó que si bien no es seguro, le hace emoción interpretar cualquier tema en la boda de su madre con Alex Rodríguez, además, señaló que el tema que elija debería ser significativo para ellos, puesto que, es un día muy especial para ambos. Vale destacar, que Jlo y el expelotero se comprometieron en marzo del 2019, pero el compromiso nupcial estaría pautado para inicios de este 2020. Sin embargo, por la pandemia del Covid-19, se vieron en la obligación de posponer la boda.

La ceremonia se tenía pensado realizar en Italia, después del levantamiento de la cuarentena, pero por los vientos que sopla es probable que tengamos que esperar al próximo año (2021).