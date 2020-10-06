Olga Katysheva, Hermosa mujer que te dejara sin habla

Seguro te deleitarás con su espectacular figura y hermoso rostro, pero lo más sorprendente es que esta sexy modelo rusa se licenció en derecho y su fama no llego hasta que en 2013 comenzó a compartir fotos en Instagram acaparando la atención de sus seguidores, que hoy son más de 1 millón.
Ver esta publicación en Instagram
Мои фетиши на мужчин: • Ямочки на щеках. Это просто выстрел сразу в голову и в сердце. • Высокий рост. • Чувство юмора, которое граничит на грани сумасшествия, черного юмора и шуток про говно. • Вены на руках. Вот тут думаю со мной многие девушки согласятся. Люблю мощные предплечья, крепкие. • Улыбка. Большой рот 🙂 как бы это странно не звучало, но выражение «улыбка от ушей» это ко мне. Это я беру)) В душу западает широкая улыбка, чтобы все зубы были видны. • Голос. Низкий, глубокий, иногда сбивающийся в хрипотцу. • Выразительные брови, которые подчёркивают глаза. • Черные водолазки. На этом пункте я просто валюсь с ног ))) • Ну и самый главный мой фетиш, который длится вот уже несколько лет. Корейцы. Для меня самые красивые мужчины только корейцы. Они являются моей главной любовью.
Ver esta publicación en Instagram
Шрам На коленке шрам, который пережил три падения. Каждый раз, когда он стягивался, я падала вновь. Первый раз всегда больно. Я катилась плашмя с горки вниз. Игры у нас, у детей такие были. Кататься лежа по траве. И уже на середине я ударилась об острый камень и к концу горки уже рыдала. Когда засунула руку в шерстяные штаны, чтобы потрогать источник боли, то вытащила оттуда кусок оторванной коленки. Тащили меня домой всем двором. Второй раз был в школе. Мы бегали на физкультуре по стадиону и я запнулась об крягу, которая была на тропинке, где все срезали дорогу. Последний раз был в том же дворе. После года происшествия. Я шарахнулась с велика прямо об бардюр. И опять в кашу. Спустя три падения к этому шраму невыносимо прикасаться. Он болит такой ноющей неописуемой болью, что даже думать об этом противно. Что ж, к слову это один из самых запоминающихся шрамов на моем теле 😄 За покраску волос благодарю мою @katty_drugaya