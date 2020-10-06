Olga Katysheva, Hermosa mujer que te dejara sin habla

Ellas En La Red
Por ANSM
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Seguro te deleitarás con su espectacular figura y hermoso rostro, pero lo más sorprendente es que esta sexy modelo rusa se licenció en derecho y su fama no llego hasta que en 2013 comenzó a compartir fotos en Instagram acaparando la atención de sus seguidores, que hoy son más de 1 millón.

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🪐

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Мои фетиши на мужчин: • Ямочки на щеках. Это просто выстрел сразу в голову и в сердце. • Высокий рост. • Чувство юмора, которое граничит на грани сумасшествия, черного юмора и шуток про говно. • Вены на руках. Вот тут думаю со мной многие девушки согласятся. Люблю мощные предплечья, крепкие. • Улыбка. Большой рот 🙂 как бы это странно не звучало, но выражение «улыбка от ушей» это ко мне. Это я беру)) В душу западает широкая улыбка, чтобы все зубы были видны. • Голос. Низкий, глубокий, иногда сбивающийся в хрипотцу. • Выразительные брови, которые подчёркивают глаза. • Черные водолазки. На этом пункте я просто валюсь с ног ))) • Ну и самый главный мой фетиш, который длится вот уже несколько лет. Корейцы. Для меня самые красивые мужчины только корейцы. Они являются моей главной любовью.

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Порисуй со мной 👨🏻‍🎨 Draw with me 🧑🏻‍🎨

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Вопрос – ответ ⬇️ question – answer ⬇️

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⛈🌧

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😉

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Шрам На коленке шрам, который пережил три падения. Каждый раз, когда он стягивался, я падала вновь. Первый раз всегда больно. Я катилась плашмя с горки вниз. Игры у нас, у детей такие были. Кататься лежа по траве. И уже на середине я ударилась об острый камень и к концу горки уже рыдала. Когда засунула руку в шерстяные штаны, чтобы потрогать источник боли, то вытащила оттуда кусок оторванной коленки. Тащили меня домой всем двором. Второй раз был в школе. Мы бегали на физкультуре по стадиону и я запнулась об крягу, которая была на тропинке, где все срезали дорогу. Последний раз был в том же дворе. После года происшествия. Я шарахнулась с велика прямо об бардюр. И опять в кашу. Спустя три падения к этому шраму невыносимо прикасаться. Он болит такой ноющей неописуемой болью, что даже думать об этом противно. Что ж, к слову это один из самых запоминающихся шрамов на моем теле 😄 За покраску волос благодарю мою @katty_drugaya

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