El jabón de azufre es un producto altamente recomendado por dermatólogos para el tratamiento de la psoriasis, dermatitis o acné, además de otros problemas en la piel. Las propiedades antiinflamatorias, desinfectantes y calmantes lo hacen útil para la mayoría de pieles, excepto muy secas. A continuación puedes ver para qué sirve, todos sus beneficios y propiedades.

Propiedades del jabón de azufre en la piel y el cabello

El azufre es una molécula inorgánica perteneciente al grupo de los minerales, pero que se encuentra en los seres vivos en bajas proporciones, incluidos los humanos. En cambio, en la tierra está presente en cantidades mucho mayores. Este es uno de los minerales con más usos en la belleza, sobre todo en los tratamientos capilares, cosméticos y dermatológicos.

La acción del azufre es muy intensa, por eso se emplea en concentraciones moderadas sobre la piel, ya que si no podría dañarla produciendo irritaciones. Usado en cantidades adecuadas, sus beneficios para la salud son incomparables al de otros productos.

Para el acné . El acné es una alteración dermatológica que se presenta sobre todo en los comienzos de la pubertad, debido a las alteraciones hormonales que se producen en adolescentes. Una de ellas radica en la secreción excesiva de grasa en el rostro que, junto con la acumulación bacteriana, provoca una inflamación folicular. Para prevenirlo, es esencial llevar a cabo una limpieza facial diaria. Uno de los cosméticos más empleados para el acné es el jabón de azufre . De esta forma se retira el exceso de grasa y se regula sus niveles en la cara.

Para la psoriasis . Esta enfermedad de la piel está relacionada con el sistema inmune. Es un tanto molesta y forma cuerpos escamosos en diferentes zonas de la epidermis. Algunos dermatólogos recomiendan el jabón de azufre para tratar la psoriasis. Esto es debido a las propiedades desinfectantes y antimicrobianas de sus principios activos. No obstante, lo combina con fármacos para aumentar la efectividad del tratamiento.

Para la dermatitis . Concretamente, la dermatitis seborreica, que está relacionada con una alteración de la producción de sebo. También produce descamación de la piel. El jabón de azufre podría reducir los síntomas de estas alteraciones. En el momento que se logra el objetivo, conviene limitar su uso para no dejar la piel demasiado seca.

Para el cabello . El jabón de azufre es bueno para el cabello graso igual que lo es para la piel. En el pelo se consigue regular los niveles de sebo para dejarlo suave. Existen muchos champús que lo integran.

. El jabón de azufre es bueno para el cabello graso igual que lo es para la piel. En el pelo se consigue regular los niveles de sebo para dejarlo suave. Existen muchos champús que lo integran. Del mismo modo que se aplica sobre la cara, puede usarse sobre otras zonas del cuerpo como la espalda o el pecho.

Para calmar las irritaciones y las rojeces.

Habiendo visto estas características del jabón, no es de extrañar que se lleve utilizando durante décadas en rituales para la mejora de la dermis. Y cabe destacar que no solamente existe el formato jabón, también puedes comprar pomadas de azufre que se aplican antes de irte a dormir, ya que durante la noche el efecto es mayor. Con ella, se limpian profundamente los poros dejando un cutis suave y libre de puntos negros.

Sin embargo, el jabón es más completo en cuanto a funciones, ya que aparte de limpiar, purifica, desinfecta y posee efectos antibacterianos.

¿Cómo aplicarlo?

Si lo has comprado en formato pastilla, su uso es muy sencillo. Primero humedece tus manos sobre agua tibia. Coge el jabón y frótalo para hacer un poco de espuma. Aplícalo, con tus manos, sobre la zona afectada y masajea suavemente durante un minuto.

Si es en la cara cierra bien los ojos y evita el contorno. No estires demasiado la piel para no dañarla. Enjuágate correctamente y límpiate bien las manos para que no se resequen.

Contraindicaciones del jabón de azufre

Aunque es apto para casi todo tipo de consumidores, el uso de este cosmético no es recomendable en algunos casos:

Para pieles secas , ya que la función del jabón es retirar el exceso de sebo de los granos y la zona tratada. La piel podría resecarse demasiado.

El jabón de azufre puede producir un efecto de secado excesivo , por lo que no es indicado usarlo más de una vez al día, a no ser que te lo dicte el dermatólogo.

No usar en periodo de lactancia ni en las últimas semanas del embarazo en zonas próximas a los abdominales.

ni en las últimas semanas del embarazo en zonas próximas a los abdominales. Si te pasas usándolo tal vez tengas alguna irritación leve. Una alternativa para prevenir este problema y eliminar granos es el aceite de árbol del té, mucho menos agresivo.

