resultado del partido de cuartos de Roland Garros, en directo #españa

(FINAL) Rafa Nadal se mete en las semifinales de Roland Garros 2020 tras vencer en tres sets a Jannik Sinner, 7-6, 6-4 y 6-1. El español ha hecho un auténtico partidazo, respondiendo al exigente nivel que le ha puesto el joven italiano de apenas 19 años y al que muchos empezarán a seguir ahora en el circuito. Muy buen partido de Rafa Nadal que ya está en su decimotercera semifinal en Roland Garros. Su próximo rival es Diego Schwartzman, último verdugo del español en el pasado Masters 1000 de Roma. El partido será el próximo viernes en otro duelo que se antoja emocionante. Hasta aquí el directo del partido de Rafa Nadal en Roland Garros 2020. Muchas gracias por haberlo vivido con nosotros.

¡¡¡¡VICTORIA DE NADAL!!!! 7-6, 6-4 Y 6-1 ante Sinner en dos horas y cuarenta y ocho minutos de partido.

(7-6, 6-4); (5-1) 40-0 TRES BOLAS DE PARTIDO PARA NADAL. Paralelo ganador de Nadal.

(7-6, 6-4); (5-1) 30-0 Mete la directa Nadal…

(7-6, 6-4); (5-1) 15-0 DE-RE-CHA-ZO de Nadal

(7-6, 6-4); 5-1 JUEGO PARA NADAL. El español cierra el juego con una derecha ganadora. ¡¡¡RAFA NADAL ESTÁ A UN SOLO JUEGO DE LA SEMIFINAL DE ROLAND GARROS!!!

(7-6, 6-4); (4-1) 40-15 Nadal a un punto del 5-1.

(7-6, 6-4); (4-1) 30-15 Caña de Nadal. Hay algo de viento en la pista

(7-6, 6-4); (4-1) 30-0 Gran derecha paralela de Nadal. No la puede devolver el italiano.

(7-6, 6-4); (4-1) 15-0 Falla de derecha Sinner. La manda al pasillo el italiano.

(7-6, 6-4); 4-1 SINNER EVITA EL ‘ROSCO’. Con un ace cierra el juego, el primero para él en este tercer set. Rafa Nadal ya tiene un nuevo hito en Roland Garros al jugar el partido que más tarde va a terminar en la historia del Grand Slam francés.

(7-6, 6-4); (4-0) 30-40 Caña de Nadal. Bola para estrenarse en este set.

(7-6, 6-4); (4-0) 30-30 Se acerca Nadal en el marcador.

(7-6, 6-4); (4-0) 15-30 Ahora es la bola de Sinner la que no pasa la red después de una bola a la esquinita por parte de Nadal.

(7-6, 6-4); (4-0) 0-30 No consigue devolver la dejada Nadal después de pegarse un carrerón.

(7-6, 6-4); (4-0) 0-15 No consigue devolver la bola al otro lado de la red Nadal.

(7-6, 6-4); 4-0 JUEGO PARA NADAL. Sólo dos juegos separan a Rafa Nadal de la semifinal de Roland Garros 2020. Está siendo un partidazo ante Jannik Sinner.

(7-6, 6-4); (3-0) Ad-40 GLOBAZO DE NADAL para sobrepasar al italiano de 1’88m en la red.

(7-6, 6-4); (3-0) 40-40 Acorta distancia Sinner, lejos de bajar los brazos el italiano.

(7-6, 6-4); (3-0) 40-30 Falla de derecha el español. Se lamentaba Nadal, que quiere resolver el encuentro cuanto antes.

(7-6, 6-4); (3-0) 40-15 Nadal, muy cerca de poner el 4-0

(7-6, 6-4); (3-0) 30-15 ¡Qué bien lo vio Nadal para subir a la red y definir con una volea! Buen punto del español que ha resuelto con su tercer golpe.

(7-6, 6-4); (3-0) 15-15 ¡La estrella en la red Sinner!

(7-6, 6-4); (3-0) 0-15 Falló Nadal.

(7-6, 6-4); 3-0 NUEVO BREAK DE NADAL

(7-6, 6-4); (2-0) 40-0 ¡¡TRES BOLAS DE BREAK PARA NADAL!! Mucho más agresivo ahora el español viendo el bache por el que pasa el italiano.

(7-6, 6-4); (2-0) 30-0 ¡Otra doble falta de Sinner!

(7-6, 6-5); (2-0) 15-0 Doble falta de Sinner.

(7-6, 6-4); 2-0 JUEGO PARA NADAL. Con algo de suspense después de pasar del 40-0 al 40-40, pero Nadal saca adelante su servicio y confirma el break.

(7-6, 6-4); (1-0) Ad-40 ¡Falla con la dejada el italiano!

(7-6, 6-4); (1-0) 40-40 ¡Caña de Nadal! Hemos pasado del 40-0 al 40-40.

(7-6, 6-4); (1-0) 40-30 Nuevo fallo de Nadal. Lejos de bajar los brazos el italiano, sigue ahí esperando la opción del contrabreak.

(7-6, 6-4); (1-0) 40-15 Falló Nadal con la derecha invertida. Se le ha ido al pasillo.

(7-6, 6-4); (1-0) 40-0 Falla el italiano. Nadal a un punto de poner el 2-0.

(7-6, 6-4); (1-0) 30-0 Nadal sigue a lo suyo…

(7-6, 6-4); (1-0) 15-0 Resuelve de derecha el español.

(7-6, 6-4); 1-0 ¡¡BREAK DE NADAL!! No podía empezar mejor el set para Nadal. Break para el español, que ha cerrado el juego con un winner.

(7-6, 6-4); (0-0) 40-15 ¡Vaya dejada de Nadal! DOS BOLAS DE BREAK PARA NADAL.

(7-6, 6-4); (0-0) 30-15 Derecha ganadora de Sinner, para estrenarse en este juego.

(7-6, 6-4); (0-0) 30-0 Ha comenzado errático el italiano con su servicio.

(7-6, 6-4); (0-0) 15-0 Doble falta de Sinner nada más empezar este tercer set.

¡NOS VAMOS A POR EL TERCER SET! Al servicio, Sinner.

NADAL GANA EL SEGUNDO SET, 7-6, 6-4. La una menos diez de la madrugada, pero merece la pena robar unas horas al sueño para ver este partidazo de cuartos de final de Roland Garros entre Rafa Nadal y Jannik Sinner. Gran nivel de juego en la Philippe Chatrier. Gana dos sets a cero Nadal ante Sinner, 7-6, 6-4 en Roland Garros en dos horas y cuarto de partido. El italiano le está exigiendo mucho pero Nadal no cede. Partidazo. El español busca el tercer y definitivo set para meterse en la semifinal del Grand Slam francés.

(7-6); (4-4) Ad-40 ¡¡VAYA PARTIDO!!! BOLA DE SET PARA NADAL. Menudos cañonazos desde el fondo de la pista y termina resolviendo el español en la red.

(7-6); (4-4) 40-40 ¡Se aferra al set Sinner!! Golpes maestros de revés y termina atacando de derecha el italiano.

(7-6); (4-4) 40-30 BOLA DE SET PARA NADAL

(7-6); (4-4) 30-30 ¡¡Vaya derecha paralela se ha sacado Sinner!!

(7-6); (4-4) 30-15 Menuda defensa de Nadal desde el fondo de la pista y logra el passing con Sinner en la red. Puntazo del manacorí. ¡Vaya nivelazo hay en la Philippe Chatrier!

(7-6); (4-4) 15-15 Buenísima derecha paralela de Nadal para remendar el error de antes.

(7-6); (5-4) 0-15 ¡Se quedó en la red la volea alta de revés de Nadal!

(7-6); 5-4 ¡¡¡BREAK DE NADAL!!! La estrelló en la red el italiano y Nadal se pone por primera vez con ventaja en un momento clave. Servirá el español a continuación para meterse en el bolsillo este segundo set en los cuartos de final de Roland Garros.

(7-6); (4-4) Ad-40 Cómo se ha defendido Nadal y llega el error de Sinner. BOLA DE BREAK PARA NADAL.

(7-6); (4-4) 40-40 Atacó con el revés paralelo Nadal y la cinta le hace un favor. Se quedó la bola muerta tras tocarla. Se disculpaba el español.

(7-6); (4-4) 30-40 Se pasa de largo el italiano.

(7-6); (4-4) 15-40 Aprieta el puño Sinner, tras el error de Nadal.

(7-6); (4-4) 15-30 Insistió Nadal en el revés de Sinner y llega el error del italiano.

(7-6); (4-4) 0-30 Derecha ganadora de Sinner.

(7-6); (4-4) 0-15 Punto para Sinner. Ha entrado en pista y ha terminado resolviendo con un gran remate.

(7-6); 4-4 JUEGO PARA NADAL. ¡Momento para apretar al resto!

(7-6); (3-4) 40-30 ¡Cómo se defiende Sinner y termina metiendo un globo que no puede devolver Nadal!

(7-6); (3-4) 40-15 Resto largo de Sinner. Busca Nadal poner el 4-4 con el siguiente punto.

(7-6); (3-4) 30-15 Se lamentaba el italiano, bastante comedido en sus gestos, tras estrellar la bola en la red.

(7-6); (3-4) 15-15 No perdona ahora con la derecha el italiano. Paralelo ganador de Sinner.

(7-6); (3-4) 15-0 Bola larga de Sinner.

(7-6); 3-4 JUEGO PARA SINNER ¡Vaya golpe se ha sacado de la manga el italiano! Fue a volear la bola con ambos en la red, pero la dejó botar y le golpeó casi de espaldas con un angulito imposible.

(7-6); (3-3) 40- Ad ¡Vaya derecha paralela de Sinner para evitar la bola de break!

(7-6); (3-3) 40-40 Ahora el fallo llega desde el lado en el que está Sinner.

(7-6); (3-3) 30-40 ¡Se le escapa a Nadal el revés!

(7-6); (3-3) 30-30 ¡Se le queda a Nadal en la red tras varios golpes de volea!

(7-6); (3-3) 30-15 Vuelve a retomar la ventaja Nadal con el servicio de Sinner.

(7-6); (3-3) 15-15 ¡Vaya punto! Devolvió Sinner con una volea de espaldas, pero Nadal no pudo devolverla porque la bola fue justo hacia su silla.

(7-6); (3-3) 15-0 Error de Sinner.

(7-6); 3-3 NADAL PONE LAS TABLAS. Confirma el contrabreak Nadal y vuelven las tablas al luminoso en esta segunda manga. Sinner fue a atacar pero falló.

(7-6); (2-3) 40-30 ¡Cómo le ha egañado Nadal! Ocultó hasta el último momento el golpe y le metió una volea ganadora

(7-6); (2-3) 30-30 Vaya bola ha metido Sinner al fondo de la pista. Nadal casi ha puesto la rodilla en el suelo pero no ha conseguido levantarla.

(7-6); (2-3) 30-15 Ahora no ha podido levantar la bola. Venía demasiado bajita y se le ha quedado ‘enganchada’ en la raqueta a Nadal.

(7-6); (2-3) 30-0 Gran punto de Nadal. Metió una buena derecha y terminó resolviendo con una volea bajita.

(7-6); (2-3) 15-0 Se le queda en la red a Sinner.

(7-6); 2-3 ¡¡CONTRABREAK DE NADAL!! En la primera que ha tenido, Nadal hace el contrabreak y servirá a continuación para poner las tablas en el marcador. Se le fue larga al italiano.

(7-6); (1-3) 40-30 Caña de Sinner. ¡OPORTUNIDAD DE CONTRABREAK PARA NADAL!

(7-6); (1-3) 30-30 Menuda estirada de Sinner en la red para devolver la bola y llevarse el punto.

(7-6); (1-3) 30-15 ¡Se deja en su lado la bola Nadal con el intento de dejada!

(7-6); (1-3) 30-0 Más ventaja para Nadal en este juego.

(7-6); (1-3) 15-0 Nadal tiene prisa por recuperar el break.

(7-6); (1-3) ¡¡BREAK DE SINNER!! Abre brecha en el marcador el italiano con un break ante Nadal en esta segunda manga.

(7-6); (1-2) 30-40 ¡También la segunda! la estrella en la red Sinner. Hay que levantar la otra.

(7-6); (1-2) 15-40 ¡Qué sangre fría de Nadal! Salva la primera con un saque abierto y una derecha a contrapié a la línea.

(7-6); (1-2) 0-40 TRES BOLAS DE BREAK PARA SINNER. Pequeño despiste de Nadal y ahora tiene que levantar esta situación comprometida para él.

(7-6); (1-2) 0-30 Atacó de derecha Sinner aprovechando una bola alta y corta que se dejó Nadal.

(7-6); (1-2) 0-15 Sigue siendo peligroso Sinner con su revés y provoca el error de Nadal, cuya bola no sobrepasó la red.

(7-6); (1-2) JUEGO PARA SINNER. Cerró el punto con una dejada. Nadal ha intentado meter presión con el resto, pero no ha habido bola de rotura en este juego.

(7-6); (1-1) 30-40 Se lamenta el español, que buscaba la bola de break.

(7-6); (1-1) 30-30 Ace a la T de Sinner.

(7-6); (1-1) 30-15 Evita por ahora las bolas de break Sinner.

(7-6); (1-1) 30-0 Aprieta el español. Ha roto las cuerdas el italiano.

(7-6); (1-1) 15- 0 ¡Buena derecha paralela de Nadal!

(7-6); 1-1 JUEGO PARA NADAL.

(7-6); (0-1) 40-30 Error con el revés de Sinner.

(7-6); (0-1) 30-30 Bota la bola de Nadal en el pasillo. La intentó meter desde fuera de la pista, pero la bola bota en el pasillo de dobles.

(7-6); (0-1) 30-15 Nuevo error del italiano.

(7-6); (0-1) 15-15 Llega el error de Sinner con su segundo golpe en este punto.

(7-6); (0-1) 0-15 Bola larga de Nadal con la derecha.

(7-6); 0-1 JUEGO PARA SINNER.

(7-6); (0-0) 30-40 Saque directo del italiano.

(7-6); (0-0) 30-30 Buen saque abierto del italiano y resuelve después con el revés

(7-6); (0-0) 30-15 Se pone por delante Nadal con el servicio del italiano.

(7-6); (0-0) 15-15 La estrella en la red el italiano. Sinner ha pedido en el descanso atención médica por problemas musculares en la pierna derecha.

(7-6); (0-0) 0-15 El primer punto de este segundo set es para Sinner, que está sirviendo.

(7-6); EMPIEZA EL SEGUNDO SET en este NADAL VS SINNER. Al servicio, Sinner.

NADAL GANA EL PRIMER SET. (7-6 (4)) Rafa Nadal se apunta el primer set ante Jannik Sinner en los cuartos de final de Roland Garros 2020 en una hora y doce minutos de juego. Muy sólido el juego del español, que se está viendo muy exigido por el talento del joven italiano Jannik Sinner.

(6-6) TIEBREAK:6-4 Salva una bola de set Sinner.

(6-6) TIEBREAK:6-3 Bien resuelto por Nadal con una dejada. Tres bolas de set para Nadal. Las dos primeras con servicio del italiano

(6-6) TIEBREAK: 5-3 ¡Minibreak para Sinner! Acorta distancia el italiano después de que se le quedara en la red a Nadal.

(6-6) TIEBREAK:5-2 ¡¡Otro minibreak para Nadal! Dos turnos ahora para el español

(6-6) TIEBREAK: 4-2 ¡¡Minibreak para Nadal!! Se le fue larga al italiano.

(6-6) TIEBREAK: 3-2 ¡¡Puntazo!! Nadal ha movido a su rival de un lado a otro, se fue metiendo en pista y resuelve en la red.

(6-6) TIEBREAK: 2-2 Buen punto de Nadal. Saque abierto del español, entró en pista y resolvió en la red.

(6-6) TIEBREAK: 1-2 Se le va la bola larga a Nadal. A continuación, el español tiene dos turnos de servicio.

(6-6) TIEBREAK: 1-1 Derecha a la línea de Sinner. Volverá a sacar el italiano a continuación.

(6-6) TIEBREAK: 1-0 Bola a la red de Sinner

6-6 CONTRABREAK DE NADAL. ¡¡A la tercera fue la vencida!! Con un paralelo impide que se lleve el set el italiano y fueza el tiebreak en este primer set.

(5-6) Ad-40 ¡Gran paralelo de Nadal!!! BOLA DE BREAK PARA NADAL.

(5-6) 40-40 ¡Y también la segunda! Larguísimo intercambio de golpes pero la estrelló Nadal en la red.

(5-6) 30 -40 Salva la primera. Bola larga de Nadal.

(5-6) 40-15 La manda al pasillo Sinner…. ¡¡PRIMERAS DOS BOLAS DE BREAK PARA NADAL!!

(5-6) 30-15 ¡Passing de Nadal!

(5-6) 15-15 ¡Se le escapa la derecha a Nadal! Insistió el español en el paralelo.

(5-6) 15-0 ¡Revés largo de Sinner!

5-6 BREAK PARA SINNER. ¡La mandó al pasillo Nadal! Sinner servirá a continuación para llevarse la primera manga al bolsillo en estos cuartos de final de Roland Garros. Nadal intentará evitarlo y forzar el tiebreak.

(5-5) 40-Ad ¡Nueva bola de break para Sinner! ¡Cómo está jugando el italiano!

(5-5) 40-40 ¡Y SALVA LA SEGUNDA! Se decidió por una dejada, y aunque el italiano ha llegado no la ha metido en pista.

(5-5) 30-40 ¡NADAL SALVA LA PRIMERA! Buen saque abierto

(5-5) 15-40 DOS BOLAS DE ROTURA PARA SINNER. Se fue a la red Nadal, pero no demasiado seguro y termina llevándose el punto Sinner.

(5-5) 15-30 ¡Ataca Sinner! Se fue acercando al a red para terminar rematando. A punto ha estado de tocar la red.

(5-5) 15-15 Buen servicio de Nadal, que prococa el error al resto de Sinner.

(5-5) 0-15 Bola fuera de Nadal tras un revés de Sinner a la línea.

(5-5) JUEGO PARA SINNER. Mantiene el pulso el italiano, al que no le ha podido la presión de sacar para mantenerse en el set. Es la primera vez que un jugador logra hacerle cinco juegos en un set a Nadal en este Roland Garros.

(5-4) 30-40 Bola larga de Sinner.

(5-4) 15-40 ¡Cómo le pega el italiano!Derecha ganadora de Sinner

(5-4) 15-30 Bola larga de Nadal.

(5-4) 15-15 No la pudo devolver Nadal, bien resuelto el punto por Sinner, que llegó a una dejada y terminó decidiendo el punto.

(5-4) 15-0 No fue definitiva la primera pero si el revés. Gran punto de Nadal, que pasó al ataque tras un largo intercambio de golpes desde el fondo de la pista.

5-4 JUEGO PARA NADAL. Primeros 41 minutos de partido en estos cuartos de final de Roland Garros entre Nadal y Sinner. De momento sin breaks en el partido. Restará ahora Nadal para intentar llevarse la manga, aunque Sinner no ha concedido todavía ninguna bola de break.

(4-4) 40-30 Bola larga de Nadal.

(4-4) 40-15 Se le queda en la red a Sinner.

(4-4) 30-15 ¡Buena derecha de Nadal! Se metió en pista el español y resolvió con una derecha cruzada.

(4-4) 15-15 No entra la bola en la pista por muy poquito. La devolvió Nadal desde fuera pero la bola fue al pasillo. Ha tenido que verla el juez de silla de lo justita que iba.

(4-4) 15-0 Buen saque colocado de Nadal hacia la T y derecha ganadora para llevaese el punto.

4-4 JUEGO PARA SINNER. Ha sido hasta ahora el juego más complicado para el italiano con su servicio, pero no le ha temblado el pulso para levantar un 30-15.

(4-3) 30-40 Error de Nadal.

(4-3) 30-30 Pone las tablas el italiano con un buen tiro que no consigue devolver al otro lado Nadal.

(4-3) 30-15 Nadal se pone por delante con el servicio de Sinner. Se le quedó en la red el revés a Sinner.

(4-3) 15-15 Punto para Nadal.

(4-3) 0-15 Punto para Sinner. El italiano saca para poner el 4-4 en este juego.

4-3 JUEGO PARA NADAL. El español se apunta el juego con su servicio. Momento importante a continuación para intentar apretar al resto. De momento, Sinner no ha dado opciones de break.

(3-3) 40-15 ¡Le pasó Sinner con Nadal en la red!

(3-3) 40-0 Juego tranquilo para Nadal por el momento.

(3-3) 30-0 Bien ahora Nadal, que llega a la dejada de Sinner, le mete un globo y el italiano la devuelve por debajo de las piernas pero la bola sobrevuela la pista.

(3-3) 15-0 Punto para Nadal, aprieta el puño el español.

3-3 JUEGO PARA SINNER. Apenas ha cedido dos puntos con su servicio el italiano en el partido.

(3-2) 15 -40 Sigue sin sufrir con su servicio el italiano.

(3-2) 15-30 Dejada de Sinner. Nadal sufrió un pequeño resbalón.

(3-2) 15-15 ¡Vaya revés del italiano desde fuera de la pista para llevarse el punto!

(3-2) 15-0 Falla con el revés paralelo por un poquito el italiano.

3-2 NADAL SACA ADELANTE SU SERVICIO. El español levanta la primera bola de rotura en el partido para seguir llevando la iniciativa con su servicio. Está claro que hoy Sinner le va a exigir mucho más a Nadal que los rivales en los encuentros anteriores. Muchos detalles de este jugador italiano de apenas 19 años.

(2-2) Ad-40 ¡La manda al pasillo el italiano!

(2-2) 40-40 ¡La salva Nadal! Se escucha el: «¡VAMOS! del español después de que el italiano la estrellara en la red.

(2-2) 30-40 Bola de break para Sinner tras un revés cruzado.

(2-2) 30-30 Ha fallado la volea el italiano que lo tenía todo hecho para ganar el punto. La bola toca la cinta y se queda en su lado.

(2-2) 15-30 Buena derecha cruzada de Nadal para evitar las primeras bolas de rotura.

(2-2) 0-30 Error de Nadal. Aprieta el puño el italiano.

(2-2) 0-15 Sinner se pone por delante con el servicio de Nadal.

2-2 JUEGO PARA SINNER. Siguen las tablas en el marcador y tampoco ha habido oportunidad de rotura.

(2-1) 15-40 Buen servicio de Sinner

(2-1) 15-30 Falló el italiano con la derecha invertida. La manda al pasillo Sinner, Primer punto al resto que se lleva Nadal.

(2-1) 0-30 Fue aproximándose a la red el italiano y llega el error de Nadal.

(2-1) 0-15 Contradejada de Sinner para llevar la iniciativa con su servicio.

2-1 JUEGO PARA NADAL. Buen contrapié de Nadal para cerrar el juego. No ha dado opción a la rotura aunque haya apretado más el italiano en este servicio del español.

Ad-40 Resto largo de Sinner.

40-40 ¡Doble falta de Nadal!

40-30 Se le va largo el revés paralelo a Sinner pero iba con mucha intención….

30-30 Le leyó las intenciones Sinner a Nadal y se fue hacia la derecha, justo hacia donde tiró Nadal desde la red. Buen punto del italiano.

30-15 Primer punto al resto en el partido. Es para Sinner.

30-0 Buena derecha de Nadal. No llega a devolverla el italiano.

15-0 Fallo del italiano. Se fue acercando Nadal a la red, y el italiano sacó la bola de la pista.

1-1 JUEGO EN BLANCO PARA SINNER. Aún no ha habido puntos al resto en este incio de partido entre Nadal y Sinner en Roland Garros.

(1-0) 0-40 Fallo del español, le corre mucho la bola al italiano.

(1-0) 0-30 Acorta el punto el italiano con una dejada, viendo que Nadal está en el fondo de la pista.

(1-0) 0-15 Primer error de Nadal. Le pegó demasiado fuerte y la bola no entra en pista.

1-0 JUEGO EN BLANCO PARA NADAL. Buen comienzo del español en estos cuartos de final de Roland Garros ante Sinner. Cierra el juego con un revés ganador.

40-0 Resto largo de Sinner con el segundo servicio de Nadal.

30-0 Ahora probó a atacar con el revés, pero se le fue larga al italiano. De momento dos errores del italiano en este arranque de partido.

15-0 Primer punto para Nadal en el partido. El español ha movido bien a su rival y ha llegado el error de derecha del italiano. La bola sobrevoló la pista.

¡¡EMPIEZA EL NADAL – SINNER!! Al servicio, Nadal.

22:34 El calentamiento está a punto de terminar. Nos acercamos al inicio del encuentro entre Nadal y Sinner, en directo.

22:33 En este atípico Roland Garros 2020 hay que añadir un elemento más: la extraña hora a la que va a empezar este partido entre Rafa Nadal y Jannik Sinner. Pero la espera merece la pena cuando ya está en pista el doce veces campeón en Roland Garros: Rafa Nadal. El español busca el billete a semifinales de su torneo fetiche, para lo que deberá ganar a Jannik Sinner.

22:30. El encuentro entre Rafa Nadal y Jannik Sinner que vamos a vivir a continuación en directo es la primera vez que se da en el circuito. El número 2 y 75 de la ATP disputarán el segundo billete a la semifinal de Roland Garros 2020 para medirse a Diego Schwartzman.

22:23. Sinner, tenista italiano de 19 años y número 75 de la ATP, fue campeón el año pasado en la Next Gen, la Copa de Maestros que disputan los jugadores menores de 21 años. Esta es su primera participación en Roland Garros y ya ha alcanzado los cuartos de final. No se vivía una situación así desde que lo lograra Rafa Nadal hace 15 años. El español incluso se llevó el título.

22:18 ¡Acaba de ganar el partido Iga Swiatek a Martina Trevisan, 6-3 y 6-1! Eso quiere decir que enseguida estarán en la Philippe Chatrier Rafa Nadal y Jannik Sinner.

22:16. Por su parte, Jannik Sinner se ha dejado un único set en su camino por París. Fue ante Alexander Zverev, último rival antes de citarse ante Rafa Nadal en los cuartos de final de Roland Garros 2020, pero resolvió en tres sets ante Goffin, Benzi y Coria. En cuanto a juegos cedidos en total, lleva el doble que el español, 46 juegos perdidos.

22:13. Rafa Nadal se ha plantado en estos cuartos de final de Roland Garros sin ceder ningún set por el camino. Tan sólo ha cedido 23 juegos en los cuatro partidos que ha disputado en París ante Gerasimov, McDonald, Travaglia y Korda.

22:09. Aún no ha terminado esta jornada de martes en Roland Garros 2020, donde se está jugando desde las once de la mañana. Repasamos lo que ha ocurrido hoy en Roland Garros. Danielle Collins selló el billete a cuartos ante Jabeur, en un partido que debería haberse jugado el lunes pero que lo impidió la lluvia. Después, la argentina Nadia Podoroska ha eliminado a Svitolina para meterse en semifinales. Pero no ha sido la única alegría para el tenis argentino. Diego Schwartzman se ha impuesto en toda una batalla a cinco sets ante Dominic Thiem para meterse entre los cuatro mejores del Grand Slam. El Peque espera rival en semis, que saldrá de este Rafa Nadal – Jannik Sinner, la guinda a una jornada maratoniana de tenis. Este partido se jugará una vez concluido el Swiatek – Trevisan.

22:04. Nos asomamos a la Philippe Chatrier para ver cómo va el partido entre Swiatek y Trevisan, encuentro que precede al de Rafa Nadal y Jannik Sinner en Roland Garros. En este momento, Swiatek manda 6-3, 3-1 ante Trevisan, por lo que el partido podría resolverse en los próximos juegos.

21:55 horas. ¡Buenas noches! Se ha hecho esperar… pero ya estamos por aquí para vivir en directo el partido de Rafa Nadal en Roland Garros 2020. El tenista español busca hoy el billete a semifinales del Grand Slam francés para lo que deberá superar estos cuartos de final de Roland Garros ante Jannik Sinner.

Rafa Nadal, número 2, y Jannik Sinner, número 75 de la ATP, se miden en Roland Garros 2020, en un duelo inédito en el circuito hasta el momento. El vigente campeón del torneo se enfrenta al tenista italiano, de 19 años, que ha accedido a los cuartos de final de Roland Garros en su primera participación en el Grand Slam parisino. Esta circunstancia no se vivía en París desde hace 15 años, con Rafa Nadal, precisamente, como protagonista.

Este partido de cuartos de final de Roland Garros 2020 entre Rafa Nadal y Jannik Sinner está programado en el quinto turno de la Philippe Chatrier, en una jornada maratoniana de tenis. El duelo de cuartos de final entre Thiem y Schwartzman se ha alargado más de cinco horas, de ahí a que haya habido tanto retraso en el inicio de los partidos. Al final, el billete se lo ha llevado Schwartzman 7-6,5-7,6-7, 7-6 y 6-2 tras un auténtico partidazo ante el finalista de Roland Garros 2018 y 2019, para citarse en semifinales con el ganador del Nadal vs Sinner.

El partido entre Rafa Nadal y Jannik Sinner, de cuartos de final de Roland Garros 2020, empezará en unos minutos, una vez se resuelva el duelo entre Iga Swiatek y Martina Trevisan.