Sucre | Piezas de oro atrajeron visitantes a la playa de Guaca

Carúpano.- Los pobladores de Guaca, parroquia Bolívar del municipio Bermúdez en el estado Sucre, temen que las autoridades gubernamentales les decomisen las pocas piezas de oro que lograron sacar de la arena de la playa el sábado 3 de octubre. Pero, también ven con asombro cómo ese tesoro atrajo a visitantes desde otras zonas de Carúpano.

Este lunes 5, El Pitazo se trasladó a esta población pesquera, donde los habitantes se mostraron celosos de mostrar sus piezas para tomarles fotografías, pero al mismo tiempo relataron las historias en torno a su hallazgo.

«Nos dijeron que las autoridades del gobierno venían hoy (lunes 5 de octubre) a revisar todo y no queremos que nos quiten lo que nos regaló el mar. Ya tenemos una semana buscando piezas de oro y plata«, relató un pescador que estaba adentro de la playa y prefirió omitir su nombre por seguridad.

Y es que entre los objetos encontrados por pobladores como él hay monedas de plata, zarcillos, llaves , flautas, cadenas, pulseras y anillos, que aseguran son de oro aunque hasta la fecha ninguno los llevó a alguna joyería o con un experto para saber su valor, porque guardan lo objetos con precaución y de los curiosos.

Moneda encontrada en Guaca ( Foto: Esteban Mieres)

Asdrúbal Díaz fue de los pocos que prefirió quedarse en casa; dijo que no agarró nada porque teme que regrese a buscarlo «el señor que aparece en la playa», en alusión a un muerto que supuestamente aparece en la zona donde se consiguieron las piezas. «Es muy extraño que esto pase aquí, yo he visto las piezas, no es mentira. Pero hay que ser precavidos», insiste.

Tras la aparición, muchas son las fabulas que la gente ha recreado, como aquella en la que afirman que hasta vieron al jinete sin cabeza cruzar a caballo la playa o que el dueño es un hombre misterioso que apareció en la orilla y que dijo que todo lo que allí había era de él. También una señora de 72 años relata que es un «entierro» de morocotas y oro de un muerto.

Lo cierto es que el curioso hecho hizo que familias de otras zonas de Carúpano rompieran la cuarentena para trasladarse hasta Guaca: preparen sopa a la orilla de la playa mientras sus familiares se suman a la búsqueda del tesoro. Palas, cestas y hasta redes de pescar forman parte de los implementos que usan para buscar alguna pieza de valor dejando la orilla con grandes excavaciones.

«No creo que se encuentre algún tesoro en la playa, creo que el mar expulsa lo que hay en ella. De lo que han sacado, sólo he visto un anillo, un pedacito de una pieza de oro y un zarcillo de plata que le regalaron a mi hija», comenta Carlos Martínez, otro habitante de Guaca.

Anillo de oro encontrado por pescadores ( Foto habitantes de Guaca)

No es común

Ante tantas historias, El Pitazo contactó al historiador de Carúpano, Ricardo Mata, quien manifestó que los yacimientos arqueológicos de Guaca datan de hace 2.000 años y que no es común que en la zona se encuentren piezas de oro.

«Yo nunca había escuchado que habían encontrado oro. En esa zona sí hubo un naufragio de galeones españoles, pues desde esa playa salían hacia España, pero eso ocurrió hace siglos», enfatizó.

Mata no ha ido hasta la zona y desconoce el valor de las piezas, pero sostuvo que si las riquezas pertenecen al Estado, pues éste debería actuar. En caso de que sean arqueológicas, son los historiadores quienes deben indagar más sobre el caso.

«Yo de las playas de Guaca, Lebranche y Manzanillo no sé de tesoros, pero sí de morocotas enterradas por piratas en la orilla de la playa», puntualizó.

Zarcillo de oro encontrado por habitantes (Foto: Habitantes de Guaca)

Yesenia GarciaVista_2

