Cataluña frena la reapertura del ocio nocturno un día después de anunciarla en pleno rebrote #españa

La conselleria de Salud ha decidido frenar la reapertura de las discotecas, salas de conciertos y otros locales de ocio nocturno dada la situación epidemiológica derivada del coronavirus en Cataluña.

«El índice de rebrote ha subido y los indicadores de los próximos días indican que podrían seguir subiendo», han informado fuentes de la Conselleria de Salud a Europa Press.

Esta misma noche, la consellera de Salud, Alba Vergés, y el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimón, se han reunido para tomar la decisión, que ha sido comunicada posteriormente a los miembros del Govern, que se han mostrado favorables.

El gremio de discotecas de Barcelona y provincia había rechazado la propuesta de la Generalitat de Cataluña para la reapertura de los locales de ocio nocturno y mantienen la acampada en la plaza Sant Jaume de Barcelona.

Así han reaccionado este martes en un comunicado a la decisión de la Generalitat, anunciada por el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, que contempla la apertura de locales de ocio nocturno a partir de este miércoles pero «sin baile» y con la actividad limitada hasta las tres de la madrugada y la entrada de nuevos clientes hasta las dos.

«Es otra maniobra de la Generalitat para callarnos, después de que el propio conseller de Economía admitiera que no había dinero para el plan del rescate. Con esas condiciones las discotecas y grandes salas es imposible que puedan hacer frente a los elevados costes que tienen que asumir», han criticado.

Por ello, exigen que les dejen abrir en su horario y según marca su licencia, con todas las medidas higiénico-sanitarias que el propio sector elaboró junto con el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Calidad Turística (Icte).

«Insistimos, esto no es un intercambio de cromos. Si no hay dinero y no nos permiten ejercer nuestra actividad como discotecas y salas de fiesta, que implican un horario más amplio, nos están abocando a la ruina», han añadido.

También han anunciado el mantenimiento de la acampada que empezó el lunes, durante toda esta noche, para denunciar que los locales de ocio, salas de conciertos, discotecas y bares especiales no pueden trabajar con restricciones a la ambientación musical.

Sobre el horario, reivindican poder ampliar hasta, como mínimo, las cuatro de la madrugada, para que permita contactar con el transporte público y la apertura del metro y, a su vez, neutralizar «la competencia desleal» que suponen los bingos en estos momentos.