Cuatro venezolanos llegaron a Uruguay tras caminar un año y cuatro meses

Cuatro venezolanos, entre ellos dos jóvenes, una mujer y su hijo, ingresaron este lunes a Uruguay a través del Puente Internacional Paysandú – Colón. Hace más de un año partieron de Venezuela e hicieron casi todo el trayecto caminando. Otro pequeño grupo, también con un niño, está en camino.

Entrevistados por Subrayado, contaron que buscan mejorar su calidad de vida y por sobre todo ayudar a sus familias.

“Hace un año y cuatro meses que salimos de Venezuela, no estamos acostumbrados a este clima porque el clima en Venezuela es tropical, pero uno tiene que ponerle a todo porque hay que hacer lo mejor para la familia”.

“Hay trabajo pero prácticamente somos como esclavos: trabajas por diez dólares un mes que se te va en un kilo de arroz y pollo, no hay medicina, no hay comida, no hay nada, el país está pelado”.

El objetivo es llegar a Montevideo. “Tenemos unas amistades que también se vinieron para acá y me dijeron que en Montevideo los han tratado bien y han conseguido trabajo. Han estado mandando (dinero) a su familia”.

“Yo dejé mi niño de 9 años y mi hija de 8. Si uno se estabiliza como uno quiere, después busca la manera de traer a su familia”.

Los dos jóvenes llegaron sin ninguna pertenencia y ahora aguardan el resultado del hisopado para poder seguir su rumbo. No tienen dinero ni abrigo y sobreviven con la ayuda que les da la gente.

Una mujer y su hijo de 7 años también llegaron a Paysandú caminando desde Venezuela.

«Te puedes imaginar, sin parar, algunos nos daban a dedo pero el resto fue caminando, mira cómo estamos quemadísimos por el sol», contó.

«Nuestra meta era Uruguay por la calidad de vida, por mejor futuro para nosotros y la estabilidad que andamos buscando que allá en Venezuela no podemos tener en este momento».

«Gente conocida que tenemos en Montevideo dice que la calidad de vida es mejor, que hay más fuentes de trabajo».