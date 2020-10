Despacho tardío de combustible generó cuatro protestas en zona norte de Anzoátegui

Barcelona.- Con el cierre de principales vías en señal de protesta inició la jornada de suministro de combustible en la zona norte del estado Anzoátegui, donde este miércoles, 7 de octubre, a las 10:00 am eran pocas las estaciones de servicio que habían comenzado a laborar.

Y es que en los primeros días de suministro, el retraso en el llenado de las bombas de gasolina ha marcado la pauta en los municipios Bolívar, Sotillo, Guanta y Urbaneja. Los conductores permanecen hasta dos días en cola para poder surtir de combustible los tanques de sus vehículos.

La primera protesta se registró a las 8:00 am en la avenida Intercomunal de Barcelona, frente a la entrada del sector Boyacá III, donde los conductores aseguraron que mientras no iniciara el despacho de combustible no iban a permitir el paso por la arteria vial.

Una hora más tarde otra protesta se registró en la redoma de Los Pájaros en Barcelona. Allí más de 200 personas se concentraron para denunciar que el martes más de 80 vehículos se quedaron sin surtir combustible y hasta esa hora no habían comenzado a llenar los tanques de quienes estaban en cola.

LEE TAMBIÉN Conductor de Maturín sobre venta de gasolina: incumplen la orden del ministro

Pasadas las 9:30 am quienes hacían cola en las estaciones de gasolina de las avenidas Municipal y Montes de Puerto La Cruz decidieron alzar la voz y cerrar el paso por ambas arterias viales para exigir el cumplimiento de los horarios establecidos para recargar combustible.

“El ministerio dijo que a las 6:00 am tienen que estar las estaciones abiertas y que todas tienen que abrir. Cuál es la burla entonces, que nos tienen días esperando para colocar solo 30 litros y muchos regresamos a la casa sin nada porque la bomba no abre. Nos están viendo la cara de estúpidos”, dijo el conductor Josúe Miranda mientras colocaba junto a otros seis jóvenes obstáculos en la plaza Las Banderas de Puerto La Cruz para impedir el paso de los vehículos por el lugar y exigir que la estación Pueblo Nuevo comenzara a surtir combustible.

La misma situación han denunciado conductores de los cuatro municipios en la entidad, quienes han asegurado que van a arreciar las acciones de calle hasta ver restablecido por completo el suministro de gasolina a nivel regional.

Giovanna PellicaniOriente

Giovanna PellicaniOriente