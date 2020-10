DT de Francia asegura que en el Barcelona no aprovechan el talento de Antoine Griezmann

El director técnico de la selección de Francia, Didier Deschamps, aseguró que el Barcelona no está aprovechando el talento de Antoine Griezmann y especuló sobre que el centro delantero no está contento con esa situación.

El atacante galo suma tres partidos en La Liga con el Barcelona esta temporada; sin embargo, no ha marcado aún, lo que desde la percepción de su estratega nacional se debe a que no está cómodo porque lo ubican fuera de su posición.

“No opino sobre mis jugadores en otros clubes, ya sea en el Barcelona o en cualquier otro lugar. Antoine está jugando en la derecha en este momento”, aseveró Didier en conferencia de prensa.

“No tiene la capacidad de tomar el balón y vencer a los oponentes por las bandas como los demás. Necesita tocar mucho el balón y es inteligente en sus movimientos”, explicó el timonel, en una clara indirecta para Ronald Koeman, su colega del FC Barcelona, quien ha puesto a jugar al ariete como extremo, para darle cabida en su esquema a Lionel Messi y Ansu Fati.

Sin embargo, el estratega reconoció que el jugador debe esforzarse para encajar en el puesto que se le está asignando.

“Es cierto que Koeman dijo, y le dijo, que no entendía cómo estaba acostumbrado solo a jugar en una posición más central. Pero Antoine también debe adaptarse”, añadió.

