El gato se comió su almuerzo, lo mató, y ahora está preso

Funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) pusieron tras las rejas este domingo a Wanyer Yohel Perozo Rojas, de 26 años, por presuntamente asesinar a un gato que le comió el almuerzo y posteriormente publicar la foto en WhatsApp.

El fiscal general Tarek William Saab, en su cuenta de Twitter informó que el sujeto publicó en las redes sociales fotos del cuerpo del gato, además de amenazar con matar a todas las mascotas de sus vecinos.

«Le agradezco a los vecinos que tienen sus animales, por favor cuidar de ellos sea perro o cualquier animal, no voy a seguir tolerando que animales entren a mi casa a hacer lo que les da la gana. No es la primera vez que un gato me come el almuerzo. Para que esto no suceda cuiden de sus animales», fue el mensaje que envió Perozo a sus contactos del WhatsApp.

Vecinos que tenían registrado a Perozo en el WhatsApp, lamentaron el asesinato del animal y denunciaron la situación ante la Fiscalía. Funcionarios de las Fuerzas Especiales acudieron hasta la casa de Perozo en Coro, estado Falcón y realizaron la aprehensión. Se espera que en los próximos días sea presentado ante un tribunal de control para responder por sus crímenes contra los derechos de los animales.