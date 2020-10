El Puma espera que Evaluna y Camilo tengan un hijo “Soy el abuelo de ese muchacho”

El cantante hizo un Instagram Live en donde expresó su cariño a Evaluna Montaner a quien considera su hija porque la vio nacer, «Yo quisiera no irme del cuerpo sin ver un hijo de ustedes», le dijo el cantante.

Evaluna le contestó: «Tiene que suceder, pronto. Ahora tengo un contrato con Nickelodeon, voy a grabar 6 meses».

El Puma le expresó su deseo: «Voy a ir al nacimiento, al bautizo, si Dios me da vida y estoy en el cuerpo».

Sobre su matrimonio, Evaluna contó: «La vida me ha cambiado demasiado desde que me casé. Estoy aprendiendo muchas cosas de él. Nuestra relación se va fortaleciendo, cada día me siento más enamorada de él».

José Luis dijo , «Los admiramos como familia, son el ejemplo de la familia que todos quisiéramos seguir. Cómo se ve el amor y el calor en donde estén». Evaluna le dio la razón y respondió: «Yo soy la más bendecida, la favorita, la consentida. Soy la prioridad. Nos movemos juntos como familia».

El cantante afirmó: «Ustedes son tan importantes, tan necesarios para la sociedad… Hay que rescatar la familia. ustedes son el ejemplo, la familia Montaner. Me da envidia esa vaina, porqué uno no tiene una familia así», reflexionó el Puma.

Sobre las redes sociales, Evaluna señaló, «Es una bendición tener una plataforma para compartir el amor», comentó.

La cantante dijo que tiene música nueva que va a sacar este mismo año. Ella relató que en esta cuarentena descubrió una faceta como directora, «Camilo me pidió que lo ayudara a grabar un video porque estábamos en casa. Los puse a trabajar a todos. Le está yendo muy bien a ese video».

El Puma le dio dos consejos, «No le tengas miedo a nada» y «No veas las cosas negativas, ignóralas», le dijo en relación a los comentarios que recibe en las redes sociales.

José Luis aprovechó para anunciar, El Puma directo a casa, una transmisión vía streaming el 21 de noviembre, un concierto con músicos y sorpresas.

