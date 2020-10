Esta perrita se perdió en el barrio Castilla, cerca de la 75, de Medellín.

Si usted la ha visto por favor llamar a los números: 3137995514 – 3105018189.

A este peludito se lo encontraron en Rionegro, ¡comparte!

¡Difunde!

